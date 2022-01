Nyt on aika vaikuttaa – aluevaalien kysymysmerkit suoristuvat tänä iltana: jyräävätkö keskuskaupungit muut hyvinvointialueiden kunnat, mikä on äänestysprosentti?



Onko ja oliko väki liikkeellä? Se nähdään lopullisesti sunnuntaina, kun aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on illassa kahdeksalta. Vaalihuoneistot avautuvat aamuyhdeksältä.

Aluevaalit 2022 Vaalituloksen analysointi on oikeastaan virheellinen ilmaus. Oikeasti kyse on spekuloinnista, kun huomenna edessä on suuri loikka tuntemattomaan.