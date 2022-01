Mielipidekirjoituksen kirjoittaminen ei ehkä ole paras tapa tavoittaa nuoria, mutta tällä hetkellä vaihtoehtoja on vähän. Pandemian puhkeamisen jälkeen nuoret ovat kärsineet, jaksaneet, eristäytyneet, peruneet omat lakkaiaisjuhlat tai menettäneet mahdollisuuden osallistua fuksitapahtumiin. Kaksi vuotta on pitkä aika, joka jättää jälkensä sukupolveen joka tulee käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujamme pisimpään. Kehdosta hautaan, kuten sanotaan.

Nyt me nuoret haluamme nähdä muutoksen. Haluamme nähdä valoisan tulevaisuuden, jossa mielenterveyshuolto on etusijalla ja nuoret saavat tarvitsemaansa avun ilman pitkiä hoitojonoja. Muutoksen saavuttaminen vaatii tiimityötä; osittain valituilta poliitikoilta, joiden on priorisoitava nuorten hyvinvointia päätöksenteossa, mutta myös äänestäjiltä. Jotta nuoret ehdokkaat tulevat valituiksi, tarvitaan nuoria, jotka jaksavat käydä äänestämässä. Sinä, joka luet tämän: mene äänestämään ja varmista että myös ystäväsi äänestävät. Keski-Pohjanmaan mielenterveyshuollon parantamiseksi.

Rasmus Mattus,

RKP-nuorten Pohjanmaan piirin puheenjohtaja