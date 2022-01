Pääkirjoitus: Tietysti ihmisestä ja hänen palveluistaan on kysymys aluevaaleista – Eivät meitä rakenteet hoida ja auta vanhanakaan

Tänään on se päivä, jolloin tiedetään, millaisella kokoonpanolla päätetään tulevien hyvinvointialueiden palveluista, painotuksista ja rahankäytöstä. Keskipohjanmaan vaikutusalueella tehdään ratkaisu kolmesta aluevaltuustosta, koska alueellamme asuu Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden asukkaita.

Paljon puhutaan rahasta ja rakenteista. Keskustelua käydään siitä, mitä uudet hyvinvointialueet merkitsevät esimerkiksi keskipohjalaisten sote- ja pelastustoimen rahoitukselle tai hyvinvointialueiden tuleville työntekijöille. Kiivaastikin on puhuttu keskuskaupunkien ja pienen kuntien suhteesta. Lähipalveluiden puolesta on pidetty ääntä ja jossain määrin on päästy arvioimaan sitä, miten ne välttämättömät palvelut tulisi järjestää ja mikä rooli on digipalveluilla.

Asia on vaikea ja ihmisten hämmennyksen ymmärtää. Ketä äänestää ja millä perusteella. Sen tietysti jokainen päättää ihan itse. Kun kansalainen miettii rakenteita ja rahoitusta, on asia valtava. Miten tarkkaan meistä monikaan loppujen lopuksi tuntee nykyistäkään sote-palveluiden järjestämistä. Miten 21 hyvinvointialuetta näkyvät ihmisten arjessa ja miten uudenlainen päätöksenteko ja rahanjako näkyvät, se selviää aikanaan.

Tärkeintä on tietysti se, millaisia palveluita me ihmiset saamme. Kukaan meistä ei hae itselleen tai läheiselleen apua "rakenteista". Yksittäisen ihmisen kannalta voi olla yhdentekevää maksetaanko neuvolamaksu valtion pussista vai kuntien kautta. On ihan inhimillistä, että tulevat aluevaltuutetut ajattelevat asioita oman kuntansa näkökulmasta, fiksuimmat katsovat myös kokonaisuutta.

Ihmisistä on kysymys. Keskipohjanmaassa julkaistu mielipidekirjoitus sai sydämen syrjälleen. Mielipidekirjoituksessa ja sen jälkeen Keskipohjanmaan jutussa kerrottiin, kuinka kahden iäkkään ihmisen pitkä liitto sai sydäntäsärkevän lopun Toholammilla, kun leskeksi jäänyt nainen siirrettiin puolisonsa ulosveisuupäivänä toholampilaisesta hoivakodista Ullavaan.

Tästä on kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Millaista palvelua ja millaista kohtelua ihminen saa elämänsä erilaisissa vaiheissa. Olemassa on myös lukemattomia hyviä esimerkkejä siitä, miten ihminen ja hänen tarpeensa osataan ottaa huomioon. Toholampilaisen vanhuksen tapauksessa tapahtumien kulku ei sivusta seuranneiden mielestä sujunut arvokkaasti. Vanhustenhoito ja sen tulevaisuus on yksi keskeinen asia lähivuosina tälläkin alueella. Lähes kaikki aluevaaliehdokkaat ovat puhuneet inhimillisen ja hyvän vanhustenhoidon puolesta. Toivottavasti lupaukset konkretisoituvat päätöksiä tehtäessä tulevilla hyvinvointialueilla.

