Lukijan mielipide: Miksi äänestäminen on vastenmielistä?

Yleisin äänioikeuden ominaisuuksiin kuuluu, että sen saavuttamiseksi taistellaan, sen omistamisen puolesta käydään sotaa ja sen käyttämiseen ikävystytään.(Boissieu) Ja minkähän takia on näin? Tympii koko

äänestäminen ja entistä enemmän se alkaa tuntua turhalta, kun saa tietää tämän: Kunniallisten ihmisten keskuudessa lupaukset ovat sitoumuksia, poliitikkojen keskuudessa syöttejä. (Tournier) Eiköhän vastaus ollut siinä.

Äänestäjissä, kansalaisissa ei ole mitään vikaa, vaikka he jäävätkin pois vaaliuurnilta. Kun on kymmeniä kertoja kuullut, että heikompiosaisia, vanhuksia ja jokaista apua tarvitsevaa tulee auttaa ja juuri me teemme sen, eikä mikään ole muuttunut, niin sitä turhautuu.

Ärsyttävintä on kuitenkin se, että politiikasta on tullut peliä johon media osallistuu aktiivisesti. Joka toinen päivä meille pakkosyötetään puoluekannatusmittauksia. Tai ehkä ärsyttävintä on sittenkin politiikkojen itsensä suoltamat fraasit ja valheet. Uskottavuus, sen palauttaminen, ei ole rivikansalaisen tehtävä, sen voivat tehdä vain he, jotka ovat "valtakirjan" kansalta saaneet.

Markku Laitinen