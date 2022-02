Sotilaallinen paperitiikeri-EU ei Suomea suojaisi – desperado-Venäjä olisi Euroopalle kaikkein kauhein skenaario

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tietysti puhuu niin kuin hänen asemassaan kuuluu puhua. Torstaina Suomessa vieraillut von der Leyen keskusteli sekä pääministeri Sanna Marinin (sd.) että presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Komission puheenjohtajan viesti oli, että Suomi voi luottaa EU:n Lissabonin sopimukseen kirjattuun ”täyteen solidaarisuuteen”, joka tarkoittaa myös keskinäistä avunantoa.

Millä lihaksilla paperitiikeri-EU muka antaa jäsenilleen apua? EU:n ainoa todellinen sotilaallinen muskeli on sen suuren enemmistön muodostavissa Nato-maissa. Puheiden tasolle jäävällä ”täydelläkään” solidaarisuudella ei ole todellisessa kriisitilanteessa mitään merkitystä.

Ei ole toisaalta silläkään, että Euroopan turvallisuuspolitiikan jännitteideen kiristyessä Suomessa aloitetaan keskustelu, jonka viesti tavallisille kansalaisille saattaa suodattua nopeana mahdollisuutena liittoutua. Nato-jäsenyydestä voi ja on syytä keskustella mahdollisimman avoimesti, mutta yhtäkkiä kuin hollitupaan ei Natoon astella. Jos astellaan ylipäätään.

Siinä von der Leyen tietysti on oikeassa, että Venäjä koettelee toiminnallaan koko vanhan mantereen turvallisuutta. Presidentti Niinistö tosin valoi arkista malttia Venäjän kirjemanööverin varsinkin Suomessa aiheuttaneeseen kohuun. Edes etäínen vertailu vuoden 1961 noottikriisiin osoittaa äärimmäisen kehnoa ymmärrystä niin historiasta kuin nykypäivästä. Ennen kaikkea näiden suhteesta.

Venäjän suoranaista uhkaa ei tietenkään pidä vähätellä. Tähän saakka presidentti Vladimir Putin on onnistunut siinä mihin on pyrkinytkin: hämmentää muuta maailmaa sekä itsekin mahdottomiksi tietämillään vaatimuksilla sekä joukkojen keskittämisellä Ukrainan rajan tuntumaan.

On hyvin vaikea nähdä mitä Venäjä voisi hyötyä hyökkäyksellä. Heti perään on todettava, että vielä työläämpää on ylipäätään ymmärtää Putinin ajattelua. Jos tavoitteena on ollut nostaa Venäjä kansainvälisen politiikan keskiöön, siinä Kreml on totisesti onnistunut. Syntynyt ”mainehaitta” ei tunnu paljon painavan.

Jos Venäjä todellakin Ukrainaan hyökkäisi, seurauksena olisi ankarien pakotteiden langettaminen. Se taas radikalisoisi Venäjää entistä enemmän. Ydinasevaltion muuttuminen seurauksista piittaamattomaksi kansainvälisen politiikan desperadoksi on nykyisen tilanteen kehittymisen kaikkein kauhein skenaario.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.