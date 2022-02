Pääkirjoitus: Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan harkinta petti pahan kerran – Perussuomalaisilla vain yksi vaihtoehto

Kansanedustaja Mika Niikolla ei ole muita mahdollisuuksia kuin jättää eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus lausumansa takia. Perussuomalaisten Niikko ehdotti twiitissään tiistaina, että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi nyt astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon.

Niikko jäi tuoreeltaankin ilman tukea. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tuomitsi puolueen kansanedustajan ulostulon. Mitään muuta hän ei olisi voinutkaan tehdä. Purran mielestä Niikon twiitti ei ollut kaikkein osuvin. Puoluejohtajan mukaan ihmisillä on oikeus esittää mielipiteitä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Se on totta, että ihmisillä on oikeus esittää mielipiteitä, mutta asemansa puolesta ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja ei ole kuka tahansa. Asemansa puolesta Niikolla on pääsy luottamukselliseenkin tietoon.

Niikko esitti siis vaatimuksen, jonka mukaan lännen johtajan pitäisi tehdä selväksi se, ettei Ukraina liity Natoon. Lausunto on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan vastainen ja siitäkin syystä täysin käsittämätön erityisesti, kun lausujana on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Venäjä on nimenomaan vaatinut, että Natoon ei saa liittyä uusia maita Itä-Euroopasta. Tällaisia takeita ei ole annettu enempää Natosta kuin Yhdysvalloista. Myös Suomi on korostanut päättävänsä Nato-kantansa itse.

Myöhemmin Niikko pehmensi lausuntoaan. Hän kertoi STT:lle olevansa sitä mieltä, että jokainen itsenäinen valtio on vapaa hakemaan Nato-jäsenyyttä. Hän myös korjasi sanomisiaan kirjoittamalla, että "tällä hetkellä Ukrainan Nato-jäsenyys ei ymmärtääkseni ole realistinen. Jännitteiden lieventämiseksi vuoropuhelun jatkaminen ja uhittelun vähentäminen on tärkeää".

Eduskunnan suuressa salissa asia herätti ymmärrettävästi hämmästystä tiistaina. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen muistutti, että "aivan jokaisen on syytä sisäistää, että suurvaltojen etupiirisopimusten estäminen on Suomen vapaudelle perustavaa laatua oleva lähtökohta".

Perussuomalaisilla on tarkoitus käsitellä asiaa viimeistään torstaina. Heillä on silloin mahdollisuus kertoa, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja menee vaihtoon. Niikko voi tehdä sitä ennen omat johtopäätöksensä.

