Poliisiin kohdistuu mahdollinen uhka, varautumista tehostettu – Kokkolan poliisilaitoksella ei merkkejä tavallista tiukemmasta kulunvalvonnasta

Poliisihallituksen mukaan poliisiin kohdistuu mahdollinen uhka, jonka vuoksi poliisin varautumista on tehostettu. Uhan laadusta ei toistaiseksi kerrota enempää.

Poliisin varautumiseen ja valmiuteen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä, joten yksityiskohtaisia tietoja toimenpiteistä ei ole mahdollista antaa.

Poliisihallituksen mukaan asiointi poliisin toimipisteillä jatkuu, sillä mahdollinen uhka kohdistuu poliisiin.

IS:n mukaan tilanteeseen on reagoitu ja varauduttu laajasti poliisilaitoksissa ympäri maan. Esimerkiksi kulunvalvontaa on tehostettu muun muassa Sisä-Suomen poliisin ja Oulun poliisilaitoksen alueilla, kertoo IS. Helsingissä Pasilan poliisitalon luona päivysti torstaina aamupäivällä poliisin panssariauto, raportoivat useat valtamediat.

Pohjanmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appel ei kommentoi, onko poliisin varautumista tehostettu Pohjanmaan poliisilaitoksen toiminta-alueella ja jos on, miten. Hänen mukaansa Poliisihallitus kommentoi varautumiseen liittyviä asioita. Samankaltaisesti todettiin Oulun poliisilaitoksesta Kalevalle.

Keskipohjanmaan kuvaajan havaintojen mukaan Kokkolan poliisilaitos oli torstai-iltapäivänä avoinna. Vartijoita ei näkynyt toisin kuin muissa poliisilaitoksissa mediatietojen mukaan on ollut.