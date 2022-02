Pelastuslaitoksen medianpalvelu tiedotti maanantaiaamuna klo 6.09, että Lestijärven Kivimaantiellä on tapahtunut onnettomuus.

Paikalle matkalla ollut Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoi puoli seitsemän aikaan puhelimitse, että kyseessä on noin tuhannen neliömetrin ja sadan lehmän navetta, jossa on tapahtunut osittainen sortuma. Navetan katto on puoliksi sortunut. Eläimiä oltiin paraikaa auttamassa turvaan.

Monilla katoilla on paraikaa raskas lumikuorma.

/// Uutista täydennetty 14.2. klo 6.59