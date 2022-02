Seppo Luokkalan kultakolumni: Kaikki järjen rajoissa kaivattu on nyt nähty!

Niin. Mitäpä muuta sitä voisi enää penkkiurheilijana toivoa ja odottaa. Kyllä kaikki järjen rajoissa mahdollinen on nyt nähty. Ainakin pallopelien osalta. Siitä kiitos Jukka Jaloselle ja koko leijonakonseptille, jolla Suomi on pelannut itsensä jääkiekon suurimpien joukkoon.

Jääkiekon olympiakulta tuntui kahdesta hopeasta ja neljästä pronssista huolimatta jotenkin kaukaiselta haaveelta. Ennen ensimmäistä mitalia, joka oli Calgaryn kisoista vuonna 1988 voitettu, eivät olympiaturnaukset juuri mieleen jääneet. Aina neljän vuoden välein Suomi jäi sijoille 4.–6. ja sillä siisti.

Kun Timo Blomqvist tuuletti hurjannäköisenä Calgaryn palkintopallilla, syttyi monessa päässä toive olympiakullan voittamisesta sitten joskus. Tuota ensimmäistä hopeaa muistellessa harva muistaa, että sarjamuotoinen turnaus päättyi otteluun Neuvostoliittoa vastaan. NL oli silloin jo voittanut mestaruuden, eli pelillä ei ollut sille mitään merkitystä.

Toisen kerran liippasi liki Torinossa, missä viheliäinen ruotsalainen löi Saku Koivun mailan aloituksessa poikki ja Tre Kronor meni tekemään finaalin voittomaalin. Sen pelin katsoin paikanpäällä ja oikeastaan vasta myöhemmin ymmärsin, että kuinka lähellä olympiakullan voittaminen silloin oli. Niin valmiiksi hävinneenä vuorilta kaupunkiin lähdin.

Ennen Torinoa oli jo voitettu ensimmäinen maailmanmestaruus, mutta kaikkien parhaiden läsnäollessa ei Leijonien "pitänyt" riittää kultaan saakka.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Muisteloista takaisin päivään, jolloin Pekingin suomalaisittain uskomattoman upeat talviolympialaiset päättyivät. Ensin riemastutti Kerttu Niskanen ja heti perään lopputalvisen aamun valjettua Leijonat.

Aivan varmasti joku jossain vähättelee Leijonien olympiavoittoa siihen vedoten, että kaikki parhaat eivät olleet mukana. Eivät niin, koska NHL jättäytyi kuviosta koronatilanteen vuoksi. Ratkaisusta kärsivät eniten Kanada ja USA, joiden kaikki tähdet pelaavat Änärissä.

Mutta eivät muutkaan saaneet "parhaita" miehistöjään jalkeille. Karkeasti katsoen Suomikin voitti kultaa kakkosjoukkueellaan.

Marginaalit ovat kuitenkin pieniä ja pallopelit voitetaan joukkueilla, ei yksilöillä. Se on niin monta kertaa huomattu mm. Venäjän maajoukkuetta vertauksena käyttäen. Minkä nimekkäämpi on itänaapurin porukka ollut, sitä kehnompi on tulos usein ollut.

Suomen maajoukkue loisti taas kerran nimenomaan joukkueena. Kaikki viisikot pystyivät ratkaisemaan ja ennen muuta puolustamaan tunnollisesti. Jukka Jalosen "Meidän peli" toimi täydellisesti.

Tunnollisuus, taito, taktiikka ja pelisuunnitelman tinkimätön toteutus toivat vieruskaverilleen jokaisessa vaihdossa pelanneelle joukkueelle kultaa.

Äärimmäisiä taistelijoita Pekingissä olivat mm. pohjalaispojat Nivalan Atte Ohtamaa ja Uusikaarlepyyn Leo Komarov. He ovat nyt kultamitalisteja sekä olympia- että MM-tasolla. Lämpimät onnittelut Aten ja Leksan läheisille ja heitä menestykseen auttaneille.