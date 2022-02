Pääkirjoitus: Nato-keskustelu on rohjettava aloittaa – Jäsenyyteen olisi siitä huolimatta pitkä matka

Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö ei ole ainut, jonka mielessä on Nato-jäsenyys, kun katsoo, millaisiin toimiin Suomen lähinaapuri Venäjä on ryhtynyt. Sipilän hallituksen monivuotinen puolustusministeri kiirehtii Keskipohjanmaan haastattelussa Suomen Nato-jäsenyyttä (22.2.). Niinistö kuvailee muidenkin kuin itsensä tuntoja sanoessaan, että "nämä Venäjän viimeaikaiset häikäilemättömät ja roistomaiset toimet ovat saaneet monet suomalaiset ajattelemaan uudella tavalla Nato-kysymystä".

Useita kertoja, monesta suusta on todettu, että Venäjä arvostaa voimaa. Tuntuukin siltä, että lännen pakotesuunnitelmat ovat yhtä tyhjän kanssa Venäjän Ukrainaan aiheuttaman kriisin ratkaisemiseksi. Venäjän presidentti Vladimir Putin on saanut maailman varpailleen ja katselee nyt ylimielisesti, kuinka länsimaat ja Euroopan johtajat touhuavat. Sellaiselta diplomatiapuheet ja pakotepäätökset Kremlissä näyttävät, heikolta puuhailulta.

Vaikka Suomi tuntuu olevan poikkeuksellisen yksituumainen kriittisessä suhtautumisessaan Venäjän toimiin Ukrainaa kohtaan, ei eduskuntapuolueissa näytä olevan suurta halua muuttaa suhtautumista Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan ainakaan nyt. Helsingin Sanomien selvityksen mukaan monissa puolueissa painotetaan Suomen roolia Euroopan unionin jäsenenä. EU:n puolustusyhteistyö sekä Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö ovatkin tärkeitä.

Suomalaiset ovat kautta vuosien suhtautuneet Nato-jäsenyyteen suhteellisen kielteisesti tai ainakin maltillisesti. Tammikuisen HS-gallupin mukaan Nato-jäsenyyden kannattajien määrä oli kuitenkin kasvanut ja vastustajien määrä laskenut. Ruotsin Nato-jäsenyys vaikuttaisi suomalaistenkin kantoihin, samoin valtionjohdon näkemykset.

Kun jännitys tiivistyy naapurissa, voimistuu tarve puhua Suomen turvallisuudesta. Eduskunta keskusteli Venäjän aiheuttamasta kriisistä ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta laajasti keskiviikkona. Yhtenä isona keskustelujen teemana oli energiariippuvuus Venäjästä. Myös Fennovoiman ydinvoimalaa sivuttiin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi eduskunnassa, että Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Hänen mukaansa sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on varauduttava. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan laajamittaisen sodan uhka nyt on todellisempi kuin pitkään aikaan. Hänen mukaansa Venäjän toimilla on pitkäkestoiset vaikutukset myös Suomen suhteisiin Venäjän kanssa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) piti tilannetta synkkänä. Kokoomuksen kansanedustaja, varapuheenjohtaja Elina Valtonen arvioi, että Nato-jäsenyys vahvistaisi tulevaisuudessa sekä Suomen että Suomen lähialueiden turvallisuutta.

Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen on pitkä matka, vaikka vakava keskustelu alkaisi nyt. Huoli siitä, että Suomella olisi maailman pisin Nato-raja Itä-Suomessa, mietityttää syystä. Nato-jäsenyys vaikuttaisi Suomen ja Venäjän suhteisiin, mutta niin vaikuttavat Venäjän aggresiiviset toimet Ukrainassakin. Suomen ja Venäjän suhde ei ole itsestäänselvästi hyvä ja erityislaatuinen.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on rohjettava katsoa myös Nato-näkökulmasta. Kun kuunteli eduskunnan istuntoa keskiviikkona, tuntuivat äänenpainot muuttuneet askeleen Naton suuntaan.

