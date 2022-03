Pääkirjoitus: Perjantaita voi kutsua ulkopolitiikan suureksi päiväksi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee Yhdysvalloissa ja tapaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin perjantaina Washingtonissa. Kyseessä ei ole ihan tavallinen vierailu eikä ajankohtakaan ole tavanomainen. Sen sisältöä arvioidaan ja analysoidaan ankarasti. Yksi spekulaatio on se, että Niinistölla olisi jokin rooli, jos Ukrainan sotaan haetaan diplomaattista ratkaisua.

Presidentinkanslian mukaan Valkoisessa talossa järjestettävässä tapaamisessa presidentit keskustelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Vierailu tulee saamaan myös kansainvälistä huomiota, kun Venäjän naapurimaan Suomen presidentti tapaa Yhdysvaltain johtoa. Suurin osa maailman maista tuomitsee hyökkäyksen ja Ukrainan tapahtumat. Suomen presidentin näkemykset kiinnostavat aivan varmasti Yhdysvalloissa monesta syystä.

Venäjän hyökkäys muutti kovalla voimalla Euroopan ja EU:n turvallisuustilannetta sekä Natoa ja sen suhdetta Eurooppaan. Nyt Suomessa mietitään Niinistön matkan varsinaisia sisältöjä. Tasavallan presidentti kuvasi torstaina Suomen turvallisuusympäristön olevan nyt nopeassa ja rajussa muutoksessa. Niinistö sanoi presidentinkanslian julkaisemassa lausunnossa, että hän ymmärtää hyvin suomalaisten tunteman huolen ja tarpeen reagoida tilanteeseen.

Mitä ja miten presidentit keskustelevat viime aikoina runsaasti esillä olleesta Nato-kysymyksestä? Suomalaisten kiinnostus Nato-jäsenyyteen on muuttunut ratkaisevasti lyhyen ajan sisällä. Kansalaisten näkemyksiä ei voi olla ottamatta huomioon, kun Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto arvioivat etenemistä.

Ex-puolustusministeri Jussi Niinistö totesi Keskipohjanmaalle torstaina pitävänsä luontevana, että presidentit Niinistö ja Joe Biden keskustelevat Suomen kansan lähentymisestä Nato-jäsenyyttä kohtaan. "Toivottavasti myös turvatakuupuolesta."

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi torstaina medialle, että "hetki on tavattoman tärkeä myöskin Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälisen suhteen kannalta ja tietysti sen vuoksi, että Yhdysvallat on tärkeä toimija Natossa.” Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) puolestaan totesi, ettei Washingtonin vierailulla päätetä Suomen Nato-jäsenyydestä.

On luonnollista, että Suomi hakee lisää puolustuskykyä ja turvallisuutta. Pelkästään Bidenin ja Niinistön tapaaminen on merkittävä tällaisella hetkellä ja taatusti lähettää tietynlaisen signaalin. Tavalla tai toisella Yhdysvaltain matkan aikana tulee esillä on myös Suomen suhtautuminen Natoon ja Yhdysvaltojen suhtautuminen Suomen jäsenyyteen. Se on eri asia kuin, että Niinistöllä olisi Nato-hakemus taskussaan. Kiinnostava on kysymys lännen turvatakuista.

Suomessa varmasti arvostetaan sitä, että Yhdysvaltojen ja Suomen välit tuntuvat olevan kunnossa. Nyt sitten ei auta kuin noudattaa tasavallan presidentin itsensä neuvoa odotettaessa uutisia työmatkalta. "Kun muutos on rajua, on pidettävä pää kylmänä." Tämä sopii maailman tilanteeseen ja Nato-jäsenyyteen. Kumpikaan ei ratkea perjantaina. Molemmat toivottavasti edistyvät. Hyvällä syyllä voi sanoa, että perjantai on ulkopolitiikassa varsin suuri päivä.

