Keskipohjanmaan Tv-viikon valinta: On veljeä vastassa veli nyt: rugbyhuumaa

★ ★ ★

Head High. Ohjaus Tim Worrall, 2021 Yle Areena ti 8.3.

Mainio uusiseelantilaissarja Head High on saanut jatkokauden. Veljekset Tai (Lionel Wellington) ja Mana (Jayden Daniels) ovat päätyneet vastapuolille rygbykenttää. Tai on siirtynyt stipendillä Saint Isaacin paremman väen yksityiseen lukioon ja päässyt joukkueen kapteeniksi. Isoveli Mana on pysynyt uskollisena taviskolulu Southdownille ja sen lukion rygbyjoukkueelle.

Kilpailu on keskiössä uudella kaudellakin. Haasteita luovat erotetun valmentajan paluu Saint Isaacin rivistöön sekä Southdownin uuden tähtipelaaja Nicon (Dylan Thuraisingham) pohattaisä Mitch (Robbie Magasiva), joka ryhtyy rahoittamaan kentän kunnostusta ja muita joukkueen hankintoja. Manan ja Tain kasvatti-isä, valmentaja Vince (Craig Hall) tuntee paineita. Mitch haluaisi, että Southdown ei enää pelaisi Vincen edustamaa reilua peliä, vaan voitto olisi saatava hinnalla millä hyvänsä.

Ainakin alussa Head High’n toinen kausi tuntuu vanhan lämmittelyltä. Miesurheilun seksismi on pinnassa, mikä vaikuttaa poikien naissuhteisiin ja estää homoseksuaalien tuloa kaapista.