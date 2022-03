Lukijan mielipide: Hävittäjien saamattomuus Ukrainassa ihmetyttää

Yhdysvaltain ilmavoimissa etsitään syitä Venäjän lentoaseen huonoon menestykseen Ukrainassa. Tiedustelu kertoi, että ainakin 300 hävittäjää ja pommikonetta oli keskitetty sotatoimialueen tuntumaan. Niiden tarkoituksena oli aiheuttaa shokinomainen pakolaisongelma ja tukahduttaa Ukraina hetkessä.

Nyt on käynyt selville, että siviilikohteet onkin tuhottu tykistöllä, raketinheittimillä ja risteilyohjuksilla eikä juuri lainkaan lentokoneilla. Kranaatteja ja raketteja on käytännössä mahdoton torjua, mutta Ukrainan ilmatilaan tunkeutuneita venäläiskoneita on ammuttu alas kymmenittäin.

Pudotukset ovat tapahtuneet Venäjän itsensä myymillä S-300- ja S-400-mallisilla Iskandereilla sekä SA-23-tyypin ilmatorjuntaohjuksilla. Ukrainan puolustus on osoittanut todeksi Venäjän aseteollisuuden väitteet asejärjestelmiensä ylivoimaisuudesta.

Iskandereiden käyttövarmuus on tehnyt tyhjäksi epäilyt, että Venäjä pystyisi piilottamaan myymiinsä ohjuksiin omakonetunnistuksen, jonka ansiosta ohjus väistäisi venäläisen koneen. Kun Suomessa luovuttiin korkeakantamaisesta BUK-järjestelmästä, käytettiin yhtenä perusteena olettamusta, ettei ohjus kuitenkaan osuisi venäläisiin koneisiin.

Venäläisten ilmatorjuntaohjusten teho näyttää yllättäneen USA:n ilmavoimien esikunnan. Sen komentopäällikkö kenraali Mark D. Kelly on jo ehtinyt epäillä niin amerikkalaisten AWACSien ilmavalvontakykyä kuin venäläisen Su-27:n tappajakoneeksi suunnitellun F-22 Raptorin selviytymistä tehtävästään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kelly kehuu F-35 -monitoimihävittäjän kykyä toimia sateisessa ja pilvisessä säässä sekä pimeässä, mutta ei mitenkään korosta Suomen tulevan hävittäjän ominaisuuksia selviytyä ehjänä Iskander -ilmatorjuntaohjusten vaikutuspiirissä.

Ukrainan sotakokemusten perusteella voidaankin päätellä, ettei Hornetien suoritusarvo olisi mitenkään ratkaiseva Suomen ja Venäjän välisessä sodassa. Hävittäjämme kokisivat samanlaisen kohtalon kuin Venäjän koneet Ukrainan rintamalla: Jos nouset ilmaan, tulet ammutuksi alas.

Sen sijaan päätös ilmatorjuntaohjusten hankkimiseksi Israelista on Suomen puolustuksen kannalta enemmän kuin tervetullut toimenpide. Vaikka ratkaisu tehtiin vuosia liian myöhään, saatamme ehtiä tuomaan aseet maahan ja kouluttamaan käyttäjät ennen kuin tarve tulee ajankohtaiseksi.