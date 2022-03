Nuorten suurmusikaali saa vihdoin kolmannella yrittämällä kantaesityksensä Schaumansalissa Pietarsaaressa – Ei tullut mieleenkään luovuttaa!



Kokonaan pohjalaisvoimin toteutettavaa suurmusikaalia Tjugo sekunder on rakennettu vähän kuin Iisakin kirkkoa. Korona on torpannut kaksi suunniteltua ensi-iltaa, ja kun vihdoin pandemiaseinät on saatu kaadettua, on tilalle noussut Ukrainan kriisin myötä henkinen paine sodan uhasta.