Jukka Aniaksen kolumni: Ukrainan ovi Natoon on vain muodollisesti auki – kynnys hyökätä Nato-Suomeen olisi erittäin korkea

Ei oikein tiedä mitä pitäisi ajatella Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin arviosta, että rauhanneuvottelut Venäjän kanssa ”alkavat kuulostaa realistisemmilta”.

Ei nimittäin kuulosta eikä vaikuta, että rauhan tekeminen Vladimir Putinin johtaman Venäjän kanssa olisi millään lailla realistinen vaihtoehto.

Ensin Putin aloittaa Ukrainan säälittömän moukaroinnin, jossa ei tehdä eroa sotilas- ja siviilikohteiden välillä. Kutsuu Ukrainan laillista johtoa ”narkomaaneiksi ja natseiksi”.

Tämän miehen kanssa sitten tehdään rauha? Huh, huh.

Totta kai rauha jossain vaiheessa solmitaan. Päättyi se kolmikymmenvuotinen sotakin (1618–1648). Se vain kesti – niin kuin nimestäkin saattaa päätellä – 30 vuotta.

Venäjän ”erikoisoperaatio” Ukrainassa ei näin kauan jatku, mutta silti se jättää pysyvät jäljet Euroopan historiaan. Eikä pelkästään sodan uhreina.

Ennen kaikkea se jättää äärimmäisen epäluottamuksen, epäluulon, epävarmuuden – mahdollisesti pelonkin – Venäjää kohtaan. Oman maan talouden ja maineen tuhoaminen ennätyslyhyessä ajassa jää ikuisiksi ajoiksi Vladimir Putinin ”saavutukseksi”.

On erittäin mahdollista ja todennäköistä, että Ukrainan ovi Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natoon on tulevina vuosina vain muodollisesti raollaan. Asiallisesti siis kiinni. Tämä on myös Zelenskyin oma arvio.

Olisiko Ukrainan ja lännen sitten pitänyt hyväksyä Putinin uhkavaatimukset siitä, että Nato ei koskaan enää laajene itään ja näin välttää sota? Tyynnytellä siis diktaattoria kuin vuonna 1938 Münchenissä Hitleriä?

Ei tietenkään. Jos näin olisi tehty, esimerkiksi Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka olisi siirtynyt Putinin luonnottoman pitkän pöydän päähän.

Se nyt ei vaan kerta kaikkiaan käy.

On tässäkin maakunnassa joku putinisti varoitellut, että Nato-Suomi jää välittömästi taistelutantereeksi sodan syttyessä. Jää kyllä moni muukin maa ja alue, jos kolmas maailmansota puhkeaa. Siitä olisi kyse, jos Nato-Suomeen hyökättäisiin.

Nostaisiko Naton viidennen artiklan antama suoja kynnystä aloittaa sotatoimet Suomea vastaan? Aivan varmasti ja merkittävästi. Natoon kuuluvat Baltian maat ovat saaneet olla rauhassa. Naton ulkopuolisen Ukrainan kohtalon me tiedämme.

Illuusio puolueettomuudesta on kangastus menneisyydestä, joka ei koskaan enää palaa tulevaisuudeksi.