Pääkirjoitus: Siirtolaisuus ja ihmisten tarinat kiinnostavat Keski-Pohjanmaalla – Siirtolaisuus tulee nyt erityisen lähelle

Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushanke on osoittanut, että siirtolaisuus kiinnostaa tällä seudulla. Kulttuurisen Keski-Pohjanmaan alueelta on lähdetty historian aikana maailmalle, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Etelä-Amerikkaan ja Ruotsiin. Tuskin on liioittelua sanoa, että lähes jokaisella on joku tuttu, ystävä tai ennen kaikkea sukulainen, jolla on siirtolaistausta.

Keskipohjanmaa-lehti julkaisi viime syksynä sarjan, jossa tavattiin siirtolaisia, joilla on juuret Keski-Pohjanmaalla. Jotkut olivat ja ovat edelleen vierailla mailla, toiset ovat palanneet juurilleen. Merten taa -sarjan juttuja yhdisti monikin asia, mutta erityisesti se, että jutut kiinnostivat lukijoita. Ensin digipalveluissa, sitten paperi- ja näköislehdessä julkaistuja tositarinoita luettiin paljon. Niistä tuli toimitukseen myös poikkeuksellisen paljon palautetta.

Keski-Pohjanmaalta on lähdetty maailmalle erilaisista syistä kuten Merten taa -sarjan haastatteluista ilmenee. Siirtolaisuushankkeen ansiosta tietoa kerätään innokkaasti. Tavoitteena on saada talteen paikkakuntakohtaisesti tietoa ja koota siitä koko aluetta koskeva tietovaranto, josta tulee parhaimmillaan myös valtakunnallinen.

Siirtolaisuustyöryhmä on saanut työhön mukaan runsaasti kiinnostuneita kansalaisia, myös tutkijoita. Ilman vapaaehtoisia arvokasta tietoa ei saada kootuksi. Kerääjiä on tällä hetkellä arviolta 260 eli huikea määrä.

Maailman tapahtumat tuovat siirtolaisuushankkeen jälleen uudella tavalla ajankohtaiseksi. Syyt muuttoon ovat monenlaisia. Suomalaisilla on kokemusta kodin jättämisestä sodan vuoksi. Nyt siirtolaisuus ja pakolaisuus näkyvät Euroopassa ja Suomessa Ukrainan sodan vuoksi. Suomeen kirjoitetaan uutta siirtolaisuushistoriaa näidenkin ihmisten tarinoiden kautta.

Kesällä tulee lisää mahdollisuuksia keskustella aihepiiristä, sillä tarkoituksena on järjestää kuusi siirtolaisseminaaria ympäri maakuntaa.

