Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rautaesirippu laskeutui itärajalle – vaikutukset näkyvät Kokkolan ratapihalla ja satamassa

Epätodellinen on sana, joka on usein tullut viime viikkoina itse kenenkin mieleen. Balkanin veriset hajoamissodat 1990-luvun alkuvuosina moni hieman varttuneempi muistaa, mutta sen jälkeen ajatus Euroopan sydämessä raivoavasta tuhoamissodasta on tuntunut järjenvastaiselta.

Tähän epätodellisuuteen on ollut vain pakko tottua, kun Venäjän yksinvaltiaan Vladimir Putinin käynnistämä sota Ukrainaa vastaan on edennyt toiselle kuukaudelleen.

Heijastusvaikutukset näkyvät vaikkapa Kokkolan ratapihalla, jonne ei enää saavu kyrillisiä kirjaimia kyljissään kantavia junavaunuja. Ei saavu Kokkolaan eikä mihinkään muuallekaan Suomeen ainuttakaan tavara- tai henkilöjunaa Venäjältä.

Sitä hintaa maksetaan niin Kokkolan satamaosakeyhtiössä kuin satamaoperaattori Rauanheimon henkilöstössä.

Voi olla, että presidentti Putinia mikään ei hetkauta.

Suomen itärajalle on laskeutunut talouden rautainen esirippu, jonka seurauksista kärsivät tavalliset venäläiset. He eivät ole vastuussa johtajansa vastuuttomasta ja harhaisesta politiikasta. Toki osa uskoo valtiolliseen propagandaan, osa ei alkuunkaan ja loput pitävät mielipiteensä omana tietonaan.

Ukrainan sodan inhimillinen hinta on tietysti konfliktin päällimmäisin asia. Se pitää muistaa. Lähiomaisensa tai kotinsa – tai molemmat – menettäneille ukrainalaisille heille tahtomattaan maksuun tullut hinta jää ikuisesti kuittaamatta.

Hirmuiset jäljet Putinin todellisuutta uhmaava ristiretki on aiheuttanut jo nyt Venäjän taloudelle. Suomen Pankin ennusteen mukaan Venäjän bruttokansantuote putoaa tänä vuonna kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Mitään näkymää nopeasta paluusta tai paluusta ylipäätään ei ole näkyvissä.

Venäjän federaation turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana nykyisin toimiva entinen presidentti Vladimir Medvedev vakuutti pari päivää sitten, että lännen asettamilla pakotteilla ei ole mitään vaikutusta maan johtoon.

Voi olla, että presidentti Putinia mikään ei tosiaankaan hetkauta. Venäjän talouteen pakotteilla sen sijaan on aivan varmasti ollut vaikutusta, joka entisestään voimistuu. Medvedev ja kumppanit tietysti pärjäävät, mutta tavallisilla venäläisillä elämä muuttuu aina vain vaikeammaksi.

Heistä Venäjän johto ei tunnu välittävän tuon taivaallista.

