Eilan Pläjäykset -blogissa Elizabeth Gilbertin Tämä kokonainen maailmani – 1700-1800-luvun perhesaaga vie myös kasvien maailmaan ja Tahitille

Elizabeth Gilbert: Tämä kokonainen maailmani. Suomentanut Taina Helkamo. Gummerus. 576 s.

Tässäpä aivan mainio lukuromaani. Whittakerien suvusta 1700-1800 -luvuilla kertovassa teoksessa yhteiskunnallinen ja yksilötaso lomittuvat juohevasti yhteen. Tarina sijoittuu Englantiin, Hollantiin ja USA:han ja siinä käväistään myös Tahitilla. Ajan tavan mukaan matkat tehdään laivoilla, joten myös jännittävään merielämään voidaan kurkistaa.

Yhteiskuntaluokkien erot olivat tuolloin suuret. Orjuuskin vielä vallitsi. Toiset syntyvät yläluokkaan, minkä piti näkyä. Jos olit alaluokkaa ja kouluttamaton, et päässyt piireihin, vaikka olisit kuinka rikas. Henry Whittakerkin halusi rikastuttuaan liittyä Royal Societyn jäseneksi, mutta hänelle vain naurettiin. Tytär Almakin tiesi hyvin, miten yläluokkaan kuuluvan tuli käyttäytyä.

Romaani keskittyy Whittakerien perheeseen. Henry, puutarhan omistajan, omenavelhon ja kuninkaan lempipuun pelastajan poika oppi puiden kasvatuksen ja uusien lajien kehittämisen isältään. Mentyään naimisiin ja muutettuaan vuonna 1793 Philadelphiaan hän perusti puutarhan, White Acren. Lääkekasveja, kukkia, puita ja pensaita kasvatettiin vientiin. Hän rikastui sairauksilla, erityisesti malarialla. Taloon alkoi tulla myös kirjoja, syntyi kokonainen kirjasto.

Vaimo Beatrix hoiti talouden, kirjanpidon, itse asiassa koko firman, mutta kuoli aivan liian aikaisin. Ruoriin sai astua Alma, tulla emännäksi isolle tilalle 20-vuotiaana. Hän oli isänsä tytär, isälle Luumu. Äiti kasvatti hänet kunniallisuuteen ja korkeaan moraaliin. Hän osasi englantia, hollantia, ranskaa, latinaa. Hän ei ollut kaunis, mitä romaani korostaa useaan kertaan. Hän oli isokokoinen, leveäharteinen, suorastaan kolho. Täyttä vanhapiikatyyppiä. Mutta hän rakasti kasvitiedettä. Adoptoitu sisar Prudence oli toista maata, seudun kaunein tyttö, kaikkien miesten tavoittelema.

Alman mukana kirjailija vie lukijan mielenkiintoiselle seikkailulle kasvien maailmaan. Ihailen kirjailijan tietomäärää. Alma oli poikkeuksellinen nainen ja teos onkin tarina harvinaisesta naisesta, joka ei antanut sukupuolen olla esteenä elämässä onnistumiselle. Väittely oli hänen elämänmittainen petikumppaninsa. Kotitilallaan hänelle aukesi sammalien ihmeellinen maailma. Hän kirjoitti teoksia sammalista. Ensimmäisen A. Whittakerin nimellä, jotta ei paljastuisi, että kirjoittaja on nainen.

Kirjassa on yllättäviä käänteitä. Yksi niistä on Ambrose Piken, orkideoiden maalarin tulo tilalle. Hän oli haihattelija pikemminkin kuin realisti. Seurasi avioliitto, joka ei onnistunut. Alma lähetti miehensä Tahitille. Mitä sitten seurasi, sitäpä en kerro. Alman luonteen ja aistillisuuteen heräämisen kuvaus on herkkää. Hänen yksinäinen taistelunsa seksuaalisuutensa kanssa on koskettavaa. Teos on myös kuvaus siitä, millainen ihminen kasvaa ylikorostuneesta velvollisuudentunteesta. Maailma ei ole mikään paratiisi, se on kyynellaakso.

Almalta jäi kirjoittamatta se suuri kirja, kirja elämän ideasta. Tarina luonnosta: luonto on armottoman julma, ja pienet ja suuretkin lajit joutuvat kamppailemaan toisiaan vastaan selviytyäkseen. Taistelussa olemassaolosta vahvat pitävät pintansa ja heikot eliminoidaan. Oma idea: pitkällä aikavälillä taistelu olemassaolosta ei ainoastaan määritellyt elämää maapallolla vaan loi sitä. Taistelu oli mekanismi elämän takana.

Mutta mikä on ihmisen paikka, ihminenhän on lopultakin vain osa luontoa. Mitä hyötyä altruismista ja itsensä uhraamisesta oli evoluution näkökulmasta? Moraalisesta näkökulmasta se on ymmärrettävää, mutta ei biologisesta. Tämä kaikki mielenkiintoisten elämäntapahtumien välissä pohdittuna on kiehtovaa.

Teos on suuri kertomus, vellotaan tunteissa, saadaan aimo annos tietoa, on aatetta jaloa, alhaista mieltäkin. Heilutaan ylpeydestä itseinhoon. Kuljetaan sivistyneen maailman ja alkuperäiskulttuurin välillä. Eräänlainen suuri rakkauskertomuskin tarina lopulta on. Bonuksena tulee iso annos Tahitin historiaa ja kulttuuria. Salaisuudet aukeavat vähitellen. Tämän romaanin parissa viihtyy.