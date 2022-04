Pääkirjoitus: Suomi on nyt niin valmis Natoon kuin olla voi

Keskiviikkona mentiin monta askelta Naton suuntaan. Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta on nykyisessä Euroopan tilanteessa iso asia. Nyt tiedetään liiankin hyvin, että Euroopassa on sota.

Suomi on varautunut hyvin turvallisuusuhkiin. Esimerkiksi Puolustusvoimien toimintakyky on kunnossa ja lisää rahaa on luvattu. Nato-jäsenyys ei muuttaisi sitä tosiasiaa, että Suomen omalla puolustuskyvyllä on merkitystä. Yksi turvallisuustekijä on suomalainen demokratia ja sisäinen turvallisuus tai hybridiuhkiin varautuminen. Varautumisen seuraava askel on alkanut, kun Suomi käynnistää virallisen keskustelun selonteosta ja Nato-hanke etenee.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus siis antoi keskiviikkona eduskunnalle ajankohtaisselonteon turvallisuusympäristön muutoksesta. Suomen ja laajemmin koko Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristössä tapahtui iso muutos sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan. Tämä on todettu monta kertaa 24. helmikuun jälkeen ja sotauutiset jatkuvat. Ukrainan sota näyttäytyy muun muassa kodeistaan pakenevina ukrainalaisina pakolaisina.

Selontekoa esittelivät medioiden välittämässä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona ulkoministeri Pekka Haavisto, sisäministeri Krista Mikkonen ja puolustusministeri Antti Kaikkonen. Ruotsin ja Suomen yhteistyön syvyyttä ja yhtäaikaista etenemistä puolustusasioissa kuvastaa se, että pääministeri oli tapaamassa Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonia samaan aikaan, kun ajankohtaiselonteko Suomessa julkistettiin. Ruotsin ja Suomen matka Natoon käy kutakuinkin samaa tahtia ja se on Itämeren alueen kannalta merkittävää.

Suomen valtiojohto on käynyt tiiviitä keskusteluita muun Euroopan johdon kanssa. Kaikki muistavat myös presidentti Niinistön ja puolustusministeri Antti Kaikkosen Yhdysvaltain matkat heti Ukrainan sodan sytyttyä. Suomi on saanut Venäjän naapurimaana kansainvälistä huomiota kenties enemmän kuin koskaan.

Eduskunnan on määrä käydä selonteosta lähetekeskustelu pääsiäispyhien jälkeen keskiviikkona. Sitten keskustelu etenee valiokuntiin ja ulkoasiainvaliokunta tekee mietinnön. Samalla haetaan mahdollisimman suurta yksituumaisuutta Suomessa Nato-jäsenyyden jättämiseksi. Yli puolet kansanedustajista on jo ilmoittanut suhtautuvansa liittoutumiseen myönteisesti.

Vahvimmat takuut turvallisuudesta saadaan liittymällä Natoon. Suomen aikataulun on oltava nopea, vaikka onkin syytä arvostaa keskustelua. Ulkoministeri Pekka Haavisto muistutti tiedotustilaisuudessa, että Venäjä on valmis ottamaan riskejä. Sellaista riskiä varten on varauduttava.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi keskiviikkona STT:lle, että Venäjään liittynyt keskustelu on muuttunut kevään aikana paljon. Pesu viittaa muun muassa siihen, että selonteossa puhutaan "peruuttamattomista muutoksista Venäjän kanssa".

Suomen ulkopolitiikkaa johtavat tasavallan presidentti ja hallitus. Se ei ole jäänyt tämän kevään aikana mitenkään epäselväksi. Myös kansalaisten suhtautuminen puolustusliitto Natoon on muuttunut niin rajusti, että valtiojohto ei olisi voinut olla reagoimatta. Enää ei kannata kritisoida edes sitä, että alkuvaiheessa suomalaisten näkemysten muutos pakotti johdonkin nopeampaan suunnanmuutokseen.

Päätös Nato-jäsenyyden hakemisesta voi tapahtua nopeastikin. Sen toisti myös pääministeri Marin Ruotsin vierailunsa tiedotustilaisuudessa. Hidastelun kannalla ei ole presidentti Niinistökään. Suomi on niin valmis Natoon kuin olla voi.

