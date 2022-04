Eilan pläjäykset -blogissa Antti Tuurin uutuus Mies kuin pantteri – Wahlroosin elämä on tärkeä kirja erilaisuudesta ja ihmisarvosta

Äänikirja. Antti Tuuri: Mies kuin pantteri – Wahlroosin elämä. Lukija Tuukka Haapaniemi. Otava 2022. 159 s.

Antti Tuuri on kirjoittanut tärkeän kirjan. Kirja kertoo Jukka Jalmari Wahlroosista, Tuurin ex-puolison veljestä, joka syntyi Down-ihmisenä. Pelkän sukunimen käyttäminen tuntui ainakin kuunnellessa hyvin luontevalta. Se ikään kuin kätki sisäänsä enemmän kunnioitusta kuin etunimi.

Vaikka kehitysvammaisiin suhtaudutaan nykyisin toisin kuin 50-60-vuotta sitten, ilmiö on useimmille meistä outo. Ja silloin ennakkoluulot helposti estävät lähestymisen ja tutustumisen. Maailmassa kuitenkin tarvitaan Down-ihmisiä, sanoo Tuuri, niin kuin erilaisia rotuja edustavia ja ylipäätään erilaisia ihmistyyppejä. Elämä olisi paljon köyhempää ilman tätä erilaisuutta. Kun lähipiirissä ei ole erilaisuutta, tietämättömyys ruokkii suvaitsemattomuutta ja suvaitsemattomuus ääriliikkeitä. Sitä voidaan myös kutsua sivistymättömyydeksi.

Kirjan voi hyvin luokitella tietokirjaksi. Niin paljon se sisältää kehitysvammaisiin liittyvää faktaa, heidän kohteluaan eri aikoina, heidän kohtaamiaan sairauksia ja sitä, millaisessa asemassa down-ihmiset ovat tänään yhteiskunnassamme. Tuuri ei tunnu olevan katkera yhteiskuntaa kohtaan, vaikka vaikeuksia hänelläkin Wahlroosin edunvalvojana on ollut, erityisesti tämän sairastuttua Alzheimeriin.

Tuuri kuvaa hyvin, millaisen tilanteen Wahlroosin syntymä sai aikaan perheessä. Osa suvista häpesi kummajaista. Helpostihan ihmiset tuntevat noloutta kulkiessaan poikkeavien kanssa. Kirja sisältää humoristista, lämminsävyistä tekstiä tapahtumista Wahlroosin elämässä, tarinaa urheilusta, perhejuhlista, retkistä, matkustamisesta. Wahlroos kävi Aulakodissa töissä 40 vuotta. Samalla hän haaveili olevansa jonakin päivänä ”oikea mies” kuten Antti, jolla on asunto, auto ja vaimo.

Kirja tuo hyvin lämpimästi esiin sen, miten tärkeä henkilö Wahlroos on ollut perheelleen ja sen, miten paljon iloa hän on tuonut heidän elämäänsä. Tuuri arvostaa Arne ja Inkeri Wahlroosia siinä, että he eivät antaneet poikaansa heti syntymän jälkeen kehitysvammaisten laitokseen. Tätä oli äidille suositeltu. Down-ihmisen kanssa eläminen oli vaativaan niin vanhemmille kuin myöhemmin omaishoitajana toimineelle Sirkka-sisarelle. Tuuri puhuu lämpimästi äidinrakkaudesta. Wahlroos sai ympärilleen rakastavan ja tukevan perheen. Tuuri kirjoittaa, että tämä ilmeisesti oli syynä siihen, että Wahlroos sai 50 ”ylimääräistä” elinvuotta siihen, mitä hänelle oli syntyessä ennustettu.

Tuuri käsittelee raskausseulontoja ja sitä, että äidillä on oikeus tehdä abortti, mikäli havaitaan, että tulossa on Down-ihminen. Tuuri ei syyllistä äitejä tästä. Hän toivoo kuitenkin, että lääkäri kertoisi vanhemmille, että Down-lapsi voi tuoda mukanaan paljon iloa. Kysymys on myös yhteiskunnallisesti vaikea, koska kehitysvammaisten hoitaminen maksaa. Tästä syystä toivoisi, että Tuurin kirja edesauttaisi yhteiskunnallisen keskustelun lisääntymistä. Vanhemmat tarvitsevat hyväksyntää ja tukea päätyessään vastaanottamaan kehitysvammaisen lapsen. Myös aborttiin päätyneet äidit tarvitsevat hyväksyntäämme.

Tuurin pohdintaa ihmisarvosta soisi ihmisten lukevan. Älykkäitä ihmisiä pidetään tärkeämpinä kuin vähemmän älykkäitä. Mutta mikä on eri älykkyystason omaavien ihmisten vaikutus perheeseensä, ympäristöönsä ja yhteiskuntaan? Älykkyys ei myöskään takaa tyytyväisyyttä. Heikkous, riippuvuus, rehellisyys, rohkeus, peränantamattomuus, rakkaus ja teeskentelemättömyys korostuvat kehitysvammaisissa. Jos kehitysvammaisia arvostettaisiin, olisivat asiat toisin, toteaa Tuuri.

Tuurin kirjan luettuaan lukijakin oivaltaa, ettei kysymys älykkyydestä ole niin yksinkertainen kuin useimmiten oletetaan. Ennen kaikkea tulisi oivaltaa, että vammaisella on oikeus omanlaiseensa elämään. Hyvää elämää Wahlrooskin on elänyt. Sitä paitsi sairastuttuaan Alzheimeriin hänen elämänsä alkoi olla samanlaista kuin muidenkin vastaavassa tilanteessa olevien. Omanlaista, siis erilaista elämää on meidän, jotka mestaroimme toisten asioita, joskus vaikea hyväksyä. Siksi erilaisten ihmisten olemassaolo lähipiirissä on niin erinomaisen tärkeätä.

Se, mitä olemme olleet toisillemme, säilyy sukupolvien ketjussa ikuisesti.