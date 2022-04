Reisjärven "rokkistarba" Vertti Jokela ei päässyt The Voice of Finlandin finaaliin – Jokelaa verrattiin lähetyksessä Yö-legenda Olli Lindholmiin: "Se on yksi suurimmista kunnianosoituksista"



Behmin Tivolit ei saatellut Vertti Jokelaa finaaliin. Kuva on kilpailun edellisestä lähetyksestä. Saku Tiainen, Nelonen Media

Reisjärveltä kotoisin oleva Vertti Jokela, 20, ei päässyt The Voice of Finland -laulukilpailun finaaliin. Keira Lundström äänestettiin perjantai-illalla semifinaalissa jatkoon tähtivalmentaja Anna Puun tiimistä.