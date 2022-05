Koronaviruksen ilmaantuvuusluku jatkaa maltillisessa laskussa Soiten alueella. Tautia on silti edelleen liikkeellä runsaasti. Sairaalahoidon tarve on korkea, sillä kahdella keskussairaalan osastolla on todettu koronavirustartuntoja.

Viime viikon aikana todettiin yhteensä 419 uutta koronavirustartuntaa Soiten testauksessa. Näytteitä otettiin kaikkiaan 1046. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 40 prosenttia.

Mukana eivät ole kotitestauksessa todetut tapaukset, joten todellinen lukema on vielä tätä suurempi.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 34 koronapositiivista potilasta. Näistä potilaista 22 on sairaalahoidossa muista syistä kuin koronan vuoksi. Teho-osastolla on tällä hetkellä hoidossa yksi henkilö.

Sairaalahoidon tarpeen määrä on suuri, koska keskussairaalan osastolla 15 sekä yleislääketieteen osastolla on todettu useita koronavirustartuntoja. Osastoilla on ryhdytty toimenpiteisiin epidemian pysäyttämiseksi ja sairastuneet hoidetaan omissa huoneissaan.

Soiten alueella on edelleen korkea tartuntariski. Siksi muistutetaan edelleen koronavarotoimien tärkeydestä. Tartuntariskin minimoimiseksi on tärkeää noudattaa koronaviruksen hygieniasuosituksia eli pestä kädet, käyttää kasvomaskia ja pitää turvaväliä. Töihin ja kouluun voi mennä vain täysin terveenä.

Soiten alueella noudatetaan THL:n kasvomaskisuositusta. Kasvomaskia suositellaan käytettävän julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, jos on hakeutumassa koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin, jos on hengitystieinfektion oireita ja on pakko liikkua kodin ulkopuolella tai jos tietää altistuneen koronavirukselle, asioi sosiaali- ja terveyspalveluissa tai kuuluu riskiryhmään ja on tilassa, jossa ei voi välttää lähikontakteja.

Koronavirus Soitessa Tartuntoja viime viikolla: 419 (viikko sitten 552) Sairaalahoidossa: 34 koronaviruspotilasta Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 971 (viikko sitten 1 187) Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 1 255 (viikko sitten 1 534) Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 23.

Soiten yksiköissä on edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus.

Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla niin sanottua hybridimallia eli sitä, että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen.

Kotitestausta suositellaan ensisijaisena menetelmänä koronavirustartunnan selvittämiseen. Kotitestausta suositellaan kaikille, joilla on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Suosittelemme toistamaan kotitestin uudestaan muutaman päivän kuluttua, mikäli hengitystieinfektion oireet jatkuvat.

Mikäli koronatesti on positiivinen, pitää jäädä kotieristykseen. Kotona sairastavan eristysaika on viisi vuorokautta oireiden alkamispäivästä tai näytteenottopäivämäärästä laskien rokotesuojasta riippumatta. Oireiden alkamispäivä tai näytteenottopäivä on nolla-päivä. Kotieristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja.

Positiivisen kotitestin perusteella oma työterveys tai terveyskeskus voi kirjoittaa viiden vuorokauden sairaslomatodistuksen yhteydenotolla. Laki on voimassa 30. kesäkuuta saakka.

Jos olet saanut positiivisen tuloksen kotitestistä ja olet perusterve, sinulla on lieviä hengitystieoireita ja yleisvointisi on hyvä, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin.

Positiivinen kotitestitulos tulee varmentaa terveydenhuollossa, mikäli tarvitsee A-todistuksen työnantajalle tartuntatautipäivärahaa varten. Sairausvakuutuslain muuttumisen myötä A-todistusta varten tulee olla yhteydessä omaan työterveyteen tai terveyskeskukseen. Soiten infektioiden torjuntayksikkö ei kirjoita enää A-todistuksia.

Soiten koronasivustolta löytyvät ajantasaiset ohjeet, samoin ohjeita ja aikatauluja rokotuksiin.

Soitesta painotetaan, että rokotusten ottaminen on tärkeää, sillä se suojaa etenkin vakavalta tautimuodolta.