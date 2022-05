Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Jussi-juhlat 76. kerran

Olen saanut olla Jussi-gaalassa Filmiauran jäsenenä ja Keskipohjanmaan edustajana 20 kertaa. Eka kertani oli juhlavin. Silloin Jussit jaettiin Finlandia-talossa. Järjestäjät tekevät toki joka vuosi kaikkensa, mutta Kaapelitehtaan Merikaapelihalli on betonihalli ilman Oscar-glamouria. Onneksi ihmiset tekevät tilaisuudesta juhlan.

Koolla oli jälleen eilen osaava joukko tekijöitä jännittämässä palkintoja. Jussit on tiettävästi Euroopan vanhin kansallinen filmipalkintotapahtuma. Nyt juhlittiin 76. kertaa. Kattaus oli taas tasokas ja monipuolinen. Voittajat ovat palkintonsa ansainneet.

Ehkä tärkeintä kuitenkin, että meillä kaikilla on syytä juhlaan. On oma kotimainen elokuvatuotanto. Jollei meillä ole teattereissa suomalaisia filmejä, siellä on jonkin muun maan elokuvat. Kuten sampokaan, suomifilmi ei synny synnyttämättä.