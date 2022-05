Suomen Yrittäjät kysyi kuntabarometrissään yrittäjien mielipiteitä oman kuntansa suhtautumisesta yrittäjyyteen. Tulokset mairittelevat pääosaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien aluetta.

Maakunta nousi yrittäjäystävällisyydessään viidenneksi Suomen maakuntien joukossa. Se on hyvä tulos ja tyytyväisyyteen on aihetta. Keski-Pohjanmaan yrittäjäyhdistyksen alueelta nousi vielä muista erilleen Kalajoki ja vanavedessä yläjuoksulta Nivala. Näissä kaupungeissa yrittäjät ovat erityisen tyytyväisiä kuntansa elinkeinopolitiikkaan ja siihen miten tärkeänä yrittäjyyttä kunnassa pidetään. Tutkimuksessa kävi ilmi myös kuntia, joilla on ainakin yrittäjien mielestä vielä kehitettävää.

Pienistä kunnista Haapajärven naapuri Kärsämäki muuten sai kyselyyn osallistuneilta yrittäjiltään paljon kehuja. Alle 10 000 asukkaan kunnista Kärsämäki ylsikin monella mittarilla kolmen joukkoon. Palkintosijoille seuraavassa kategoriassa eli 10 000-50 000 asukkaan kaupunkien sarjassa sijoittui puolestaan Kalajoki. Nivalakin pärjäsi hyvin päästen useissa yritysystävällisyyttä mittaavissa sarjoissa kymmenen joukkoon.

Yrittäjille suunnattu kysely kertoo paljon. Varsinkin Kalajoki, jossa jopa 50 yrittäjää vastasi kyselyyn, pärjäsi mainiosti. Kaupungissa on siis osattu palvella yrittäjiä oikein. Yrittäjien tyytyväisyys voi näkyä jopa kunnan ilmeestä. Ainakin Kalajoella Hiekkasärkät ovat rakentuneet näyttävästi. Matkailuun on satsattu ja satsaukset näkyvät. Nivalassa taas teollisuus on astellut ryminällä eteenpäin. Aikoinaan perustettu Teollisuuskylä on ollut onnistunut strategia. Kaupungin omistaman Teollisuuskylän toiminta on perustunut tilojen vuokraukseen, ja yrittäjät ovat voineet keskittyä yrittämiseen.

Kärsämäki Haapaveden ja Haapajärven rajamailla on toisenlainen menestystarina. Pienen alle 3000 asukkaan yhteisön kehitys ei voi perustua suuruuden ekonomiaan vaan johonkin muuhun. Kunnassa on ollut ja on useita sinnikkäitä pienyrittäjiä, jotka kunnan tuen ansiosta ovat kehittäneet tuotantoaan. Nyt kun hiipuneen huonekalutehtaan runsaan hehtaarin kokoiset tilat ovat valjastettu betoniteollisuuden laajamittaiseen käyttöön, on kunta saanut myös hyvää suurteollisuutta.

Yrittäjyyteen ja yritystoimintaan kannattaa panostaa. Jo siksi, että yritystoiminta luo työtä ja toimeentuloa. Työpaikan saaneet harvemmin muuttavat muualle. Parhaimmillaan opinnot käydään ehkä muualla, mutta töihin palataan kotiseudulle. Yrittäjyys, sinnikkyys, kotiseuturakkaus ja oman yhteisön arvostus kulkevat usein käsi kädessä. Tästä kertoo esimerkiksi marjayrittäjien toiminta Ukrainan sodan alettua. He viestivät välittömästi ukrainalaisille ystävilleen haluavansa auttaa ja tarjosivat majoitusta ja töitä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla