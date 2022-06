Pääkirjoitus: Turkin vaatimukset otettava rauhallisesti – Kaikkiin vaatimuksiin ei todellakaan voida suostua, mutta diplomatialle on paikkansa

Suomen nopeasti edennyt Nato-hakemus on saanut kylmää vettä niskaan Turkin vastustaessa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Lähes juhlavissa tunnelmissa edennyt suomalainen Nato-prosessi ennusti pikaista käsittelyä, ratifointia ja lopullista jäsenyyttä. Kaiken kruunasi kansalaisten suuren enemmistön myönteinen suhtautuminen jäsenyyteen.

Suomi on saanut kevään aikana runsaasti tukea hakemiselle myös muista Nato-maista. Merkitykseltään pienin ei ole Yhdysvaltain ja maan presidentin Joe Bidenin tarjoama näkyvä tuki. Suomen ja Ruotsin yhtä aikaa jättämää hakemusta on pidetty vahvuutena, joskin nyt maat ovat yhdessä tukalassa raossa.

Turkin toiminta Suomen ja Ruotsin Natoon hakemisessa on pöyristyttävää ulko- ja sisäpoliittista peliä, johon on pakko suhtautua rauhallisesti. Turkki ei puolla maiden Nato-jäsenyyttä, koska se muun muassa väittää maiden suojelevan Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon kuuluvia henkilöitä, joita pitää terroristeina. Lisäksi Turkki haluaa, että Suomen ja Ruotsin vuonna 2019 katkaisema asevienti Turkkiin jatkuisi.

Turkki on tyytymätön, kun sen huolia Lähi-idässä ei Natossa kuunnella ja oteta tosissaan. Tähän ongelmaan on Suomessa vaikea löytää ratkaisua. Suomi ja Ruotsi ovatkin nyt pelinappuloita, kun Turkki haluaa saavuttaa omia tavoitteitaan. Turkin suhde Venäjään ei vähennä huolia.

Suomen johdon lausunnot ovat rauhoittelevia ja diplomaattisia, mikä voi kansalaisia jopa hämmentää. Nyt ei ole kuitenkaan oikea aika lyödä nyrkkiä pöytään vaan yrittää muita reittejä, että odotusaika ei muodostuisi liian pitkäksi.

Turkin kaikkiin vaatimuksiin ei todellakaan voida suostua, mutta diplomatialle on paikkansa. Tästä hyvä esimerkki on presidentti Sauli Niinistön ulostulo blogissaan viime keskiviikkona. Niinistö kirjoitti, että Suomi ottaa terrorismin torjunnan ja Turkin huolet tosissaan. Samassa yhteydessä hän jakoi valokuvan, jossa Niinistö ja Jenni Haukio ovat Turkin presidentin kanssa laskemassa kukkia terrori-iskun tapahtumapaikalle Turkin Ankarassa. Niinistö kirjoittaa, että Suomi tuomitsee terrorismin sen kaikissa ilmenemismuodoissa ja toimii aktiivisesti sen estämiseksi.

Turkki-kiistalle ei näy loppua, mutta tilanne on hankala, jos asiat eivät ratkea ennen Madridin huippukokousta kesäkuun lopussa. Turkki on ennenkin ollut Naton vastarannankiiski. Sellaisiakin äänenpainoja on kuultu, että maa pitäisi savustaa koko Natosta. Turkin käsitys demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta ei vastaa esimerkiksi uusien hakijamaiden käsityksiä.

Turkin oikutellessa Suomi ei onneksi ole yksin, vaan tilanteeseen reagoidaan myös muissa Nato-maissa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.