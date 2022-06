Pääkirjoitus: On hyvä, että lukiovertailun kriteereitä on muutettu – Jokainen nuori ansaitsee hyvän lukion

Suomen Tietotoimisto (STT) on tehnyt valtakunnallista lukiovertailua kymmenen vuoden ajan. Vertailu herättää keskustelua, koska lähtökohdatkin eri lukioiden ja opiskelijoiden välillä ovat hyvin monenlaiset.

STT vertaili toisiinsa lukiopaikkansa syksyllä 2019 vastaanottaneiden sisääntulokeskiarvoja sekä keväällä 2022 ylioppilastutkintonsa suorittaneiden yo-kokeiden tuloksia. Muuttujista käytettiin koulukohtaisia keskiarvoja. Tarkastelussa oli mukana 343 lukiota. Vertailun laskentatapaa on muutettu, koska yo-kirjoitusten rakenne muuttui tästä keväästä alkaen, kun entinen jako pakollisiin ja ylimääräisiin aineisiin poistuu.

STT:n mukaan vertailun tulokset siis näyttävät, miten opiskelijoiden arvosanat ovat muuttuneet lukion aikana. Pelkkiä ylioppilaskokeita vertailemalla kärki koostuisi lähinnä lukioista, joihin pääsee valmiiksi koulussa hyvin menestyneitä opiskelijoita korkeilla keskiarvoilla.

Lievästi yleistäen voi sanoa, että isojen kaupunkien ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella ei ole eliittilukioita, joihin mennään "pelkästään" huippuarvosanoilla yläkoulun jälkeen. Usein lukio valitaan sijainnin perusteella. Kotikaupungin tai lähialueen lukio on yleisin valinta ellei olla menossa esimerkiksi taidelukioon, musiikkilukioon tai urheilulukioon. Opiskelijoiden arvosanat koulusta valmistuttua eivät riipu pelkästään lukiosta vaan myös siitä, mitä ennen lukiota on tapahtunut.

Vaikka ylioppilaaksi valmistuneiden arvosanoissa on lukioiden kesken eroja ja niihin on löydettävä luonnollisia selityksiä, se ei tarkoita, etteikö menestymisellä ole väliä. Opiskelemaan haetaan ja päästään, kilpailu on kovaa. Ainakaan syntymäpaikka ei saisi automaattisesti ratkaista, millainen tulevaisuus ihmisellä on edessään. Jokaisen lukion ja kyseisen kunnan on pystyttävä luomaan hyvät edellytykset nuorilleen oppia, kehittyä ja päästä jatko-opintoihin.

