"Vaikeinta on saada pelaajat uskomaan, että he voivat pärjätä" – Ison altavastaajan rooli ei ole helppo pesäpallossakaan, kuten Haapajärven Pesä-Kiilat on alkukauden aikana saanut huomata



Jere Heikkinen ja Aleksi Alanko jäivät sunnuntaina vähille kotiutuspaikoille. Lyömässä oleva Miika Kanala jäi hänkin kahteen kärkilyöntiin. Eetu Kupulisoja

Daavid vastaan Goljat. Jättiläinen vastaan lilliputti. Iso ennakkosuosikki vastaan tappioon tuomittu altavastaaja. Kaikista pallopeleistä tutulla ennakkoasetelmalla on monta nimeä.