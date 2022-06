Pääkirjoitus: Kaikkien aikojen tapahtumakesää odotetaan syystä

Koronavuosien jälkeen nyt odotetaan kaikkien aikojen kesää. Ihmisillä on menohaluja, ja samanlainen meininki on tapahtumien järjestäjillä. Nyt halutaan mennä tapahtumiin, konsertteihin, katsomaan teatteria, tapaamaan ihmisiä, mieluiten kauniissa säässä.

Aiempina aikoina suomalaiset suunnittelivat menemisensä hyvissä ajoin. Matkat ja menot harkittiin ja liput ostettiin. Maailma on muuttunut ja niin myös mielenkiinto suunnitella etukäteen. Nyt yksi olennainen kysymys onkin se, miten innokkaasti ihmiset varaavat tai ostavat lippuja etukäteen. Lopputulokseen viime tipassa varaaminen ei välttämättä vaikuta, mutta järjestäjiä se pitää jännityksessä, kun osallistujamäärä on arvoitus..

Keskipohjalaisiakin pidetään maltillisina ennakkolipun lunastajina, mutta poikkeuksiakin näköjään on. Kuten tiistain Keskipohjanmaassa kerrotaan, esimerkiksi Kokkolan Viinijuhlien liput ovat kiinnostaneet erittäin paljon etukäteen. Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma ylitti kävijätavoitteensa. Nyt ollaan tekemässä uutta ennätystä kiinnostavan ohjelman ansiosta.

Tämän alueen tapahtumista yksi ehdottomasti perinteisimmistä on Kaustisen kansanmusiikkijuhlat. Festivaalijärjestäjät iloitsevat normaalista kesästä. Tapahtuman luonteen ja festivaalialueen vuoksi varsinaisia ennakkomyyntipaineita ei ole, sillä tilaa riittää. Väkimäärää lisännee paikallisten yrittäjien hieno tempaus. Kaustisen yrittäjäyhdistys tarjoaa aloitusmaanantain ilmaiseksi kaikille festivaalivieraille (KP 7.6.).

Sun Pampas Ylivieskassa ensi viikonloppuna näyttää mallia sille, millainen festivaalikesä on tulossa. Kokkolan Mustakari in Memories on myynyt ennakolta VIP-lippuja kuten viinijuhlatkin. Yritykset haluavat tarjota laadukasta ohjelmaa vierailleen ja sitä kautta tapahtumajärjestäjien paineet hiukan hellittävät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hyvätasoisten tapahtumien ansiosta seudulla on mahdollisuus saada myös matkailijoita. Alkavasta kesästä on ennustettu menestyksekästä kotimaan matkailusesonkia kolmannen kerran. Toivottavasti se näkyy myös meidän alueellamme.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.