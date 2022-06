Lukijan mielipide: Toimenpiteitä kaivataan Pyhäjoen ydinvoimalan toteuttamiseksi

Osallistuin keskustan Lappeenrannan puoluekokoukseen Himangan paikallisosaston virallisena edustajana. Yleiskeskustelun aikana tein seuraavan esityksen:

”Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoella on pysähtynyt lopullisesti. Sen vuoksi esitän, että puoluekokous velvoittaa elinkeinoministeri Mika Lintilää ryhtymään kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, joilla uuden ydinvoimalan rakentaminen Pyhäjoelle voidaan toteuttaa. Paras tapa on perustaa uusi yhtiö, jossa valtio on pääomistaja. Valtion osaomistus varmistaa myös yksityisen rahoituksen. Suomella ei ole varaa jättää ainutlaatuista tilaisuutta käyttämättä. Pyhäjoen Hanhikivenniemeä ei saa jättää puskittumaan ja lokkien paskannuspaikaksi. Suomi tarvitsee puhdasta, luotettavaa sähköenergiaa. Oma sähköntuotanto on tärkeä osa kansallisen turvallisuuden peruskalliota.”

Aikaa esitykseni tekoon oli vain yksi minuutti. Sen vuoksi tiivistin perusteluni olennaiseen.

Pyhäjoen edustaja Ari Pirkola kannatti esitystäni ja perusteli sitä laajemmin.

Esitykseni olisi vakiintuneen kokouskäytännön mukaan pitänyt lähettää valiokunnan käsiteltäväksi ja lausunnon antamista varten. Sen jälkeen esitykseni olisi pitänyt tulla isoon saliin keskustelua päätöskäsittelyä varten yhdessä muiden puoluekokousaloitteiden kanssa. Jostain syystä kokousvirkailijat eivät olleet esityksestäni valiokunnan lausuntoa pyytäneet, eikä ollut varmuutta, pääseekö se koko puoluekokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Syntyneen hämmingin aikana piirin kokousvirkailija vei pyynnöstäni esitykseni kirjallisena kokouksen puhetta johtaneelle kansanedustajalle ja sihteeristölle, jotka olivat luvanneet, että esitykseni esitellään ja käsitellään muiden asioiden yhteydessä. Siinä kokousvaiheessa kokouksen puheenjohtaja sanoikin, että täällä on yleiskeskustelun aikana tullut Jorma Tikkasen tekemä kannatettu esitys ydinvoimalasta.

Oletin, että puheenjohtaja olisi avannut siitä keskustelun. Näin ei tapahtunut, vaan puheenjohtaja totesi, takeltelun jälkeen, että esitykseni lähetetään puoluehallituksen käsiteltäväksi, eikä sitä käsitellä tässä puoluekokouksessa. Olin pettynyt puheenjohtajan menettelyyn, koska esitykseni on yksi ajankohtaisimmista asioista Suomessa käytävässä energiakeskustelussa ja erityisesti siinä, missä päästötöntä ydinvoimaa tuotetaan, eli tässä tapauksessa Pyhäjoella Hanhikivenniemessä.

Joku saattaa ihmetellä ja kysyä, miksi minä yksityisenä puoluekokousedustajana tein esitykseni, koska puolueen sääntöjen mukaan puoluekokousaloitteita voivat tehdä vain puolueen viralliset organisaatiot, kuten paikallisyhdistykset ja kunnallisjärjestöt ja monet muut. Vastaan mielelläni. Kokemuksesta tiedän, että aina on toimittava heti, kun tilaisuus avautuu, jos haluaa saada jotain konkreettista aikaan.

Kun keskustan virallisten puoluekokousaloitteiden jättämisaika päättyi, niin silloin ei ollut tiedossa, että Fennovoima pysäyttää ydinvoimalan rakennustyöt Pyhäjoen Hanhikivenniemessä. Sen vuoksi mikään puolueen organisaatio ei voinut ennakkoon tehdä sellaista aloitetta, jossa olisi tehty esitys valtiojohtoisen uuden ydinvoimalan rakentamisesta pysähtyneen tilalle.

Kun Fennovoima sitten pysäytti rakentamisen, niin tilaisuus siihen avautui. Itse ihmettelin, että mikään merkittävä reaalinen taho ei tuonut tätä mahdollisuutta esille. Itse arvioin, että voisinhan minäkin tehdä siitä esityksen maailman suurimmassa keskustapuolueen puoluekokouksessa, jotta asiaan olisi saatu hallituksessa olevan keskustan virallinen kanta.

Aluepolitiikka on keskustan leipälaji. Nyt keskustalla on velvollisuus näyttää, mihin pystymme. Meillä on oma elinkeinoministeri. Nyt Pyhäjoki, sen ympäryskunnat ja koko maakunta odottavat, että keskustan puoluehallitus ottaa asiaan aktiivisen myönteisen kannan, jotta uuden ydinvoimalan rakentamishanke lähtee etenemään.

Jorma Tikkanen,

Eläkkeellä oleva kunnanjohtaja Himangalta