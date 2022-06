Lukijan mielipide: Suomalainen ”palveluyhteiskunta”? – Koska siirrytään yksinkertaiseen ja varmaan tunnistautumiseen

Henkilökortin anomus netissä sujui onnistuneesti, sekä omasta, että puolison osalta. Oma korttini tuli lähikauppaan viikon kuluttua. Hyvä. Seikka joka jäi mietityttämään oli, miten henkilö, jolla ei ole passia, eikä vanhaa henkilökorttia, pystyy lunastamaan uuden henkilökortin? Minulle sitä ei annettu valokuvalla varustetulla ajo- eikä kela-kortin tiedoilla, vaan piti palata kotiin hakemaan vanhentunut passi?

Kun puolison osalta ei kuukauteen kuulunut mitään, menin nettiin josta selvisi, että pitää menne antamaan sormenjälkinäyte. Ajanvaraus ”kiekon kotikaupungin” poliisilaitokselle olisi mennyt liian pitkälle, joten suunta sinne. Kun julkisuudessa on kerrottu ko. asioinnin jonoista, tarjoutui nyt tilaisuus tutustua sen todenperäisyyteen!

Oven klo 8 avauduttua vain pieni osa mahtui sisään ja mekin jäimme vielä tunniksi ulkopuolelle. Sisään päästyämme infopisteessä oli yksi henkilö, mutta lukuisissa palvelupisteissä vain muutamissa oli joku paikalla. Ei minkäänlaista ohjausta, opastusta, saati laitetta, josta olisi voinut varata vuorolapun haluamaansa palveluun. Nuo laitteet eivät ”maltaita” maksane, koska niitä käyttävät pienetkin yksityiset yrittäjät, mutta velkaranko puute, vai saamattomuus on syy, ettei sellaisia voi valtion palvelaitoksiin hankkia?

Tyynenä, kuin ”karitsa, joka teuraaksi viedään” tämä vaalikarja istui toimintaa ihmetellen, kun noin kymmenen minuutin välein yksi kerrallaan kutsuttiin jollekin luukulle. On käsittämätöntä, että näinkin merkittävän laitoksen asiakaspalvelun organisointi on näin ala-arvoista. Paremmin sanottuna, se puuttuu kokonaan. Mutta me tämän ajan ihmiset elämme sellaisessa ”palveluyhteiskunnassa”, jossa vallitsee tsaarinaikainen organisaatio ja senaikainen asenne, jossa asiakkaista ei välitetä pätkääkään!

Kauanko pitää odottaa, että päättäjien ja viranomaisten viisaus yltää sille tasolle, että nykyisenkaltaisesta tunnistautumisen korttiviidakosta päästään eroon ja siirrytään yksinkertaiseen ja varmaan tunnistautumiseen? Sellaiseen, johon joka tapauksessa aikanaan siirrytään, eli syntymässä kehoon laitetaan tarvittavan tiedon sisältämä siru? Jo vain laimenee työvoimapula ja ihmisiä vapautuu tuottavampiin hommiin!

Kuuden tunnin jonotuksesta ja 8 tunnin reissusta tuohtuneena.