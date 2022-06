Pääkirjoitus: Nuoret 4H-yrittäjät näyttävät mallia muillekin siitä, että yrittäjyys on vaihtoehto

Tänä vuonna 18 vuotta täyttävä Ella Tuikkanen on 4H-yrittäjä, jonka yrittäjätarinan alkua voi hyvin kuvata lentäväksi. Kannuksessa asuva Tuikkanen valmistaa keppihevosia. Ne ovat paitsi koristeita myös harrastusvälineitä. Kauppa käy hyvin.

Keskipohjanmaan jutussa tiistaina haastateltu Tuikkanen kertoo ihastuttavaa tarinaa pitkäjänteisyydestä ja yritteliäisyydestä. Nuori yrittäjä on testannut kuuden vuoden ajan työmenetelmiä kehittääkseen taitojaan.

Käsitöiden tekeminen on hidasta ja vaatii kärsivällisyyttä, mitä ei pidetä aina nykymaailmaan kuuluvana ominaisuutena. Aluksi Tuikkanen teki keppihevosia omaksi ilokseen ja kavereille, kunnes toiminta laajeni. Instagramin kautta löytyi ensimmäinen asiakas muualta Euroopasta (KP 21.6.). Saksalainen tyttö oli nähnyt keppihevosen kuvan ja halusi ostaa sellaisen itselleen. Sen jälkeen tytön kaverit olivat samalla asialla. Keski-Euroopasta onkin tullut tärkeä vientikohdemaa.

Perustamansa yrityksen toiminnasta Ella Tuikkanen raportoi kerran vuodessa 4H-liittoon, joka on yhdistystensä kautta ollut tukemassa nuorten työllistymistä. Päästäkseen mukaan 4H-yrittäjäksi täytyy nuoren käydä yrittäjäkoulutus. Ohjaajaksi käyvät esimerkiksi omat vanhemmat, mutta myös 4H:sta annetaan apua, jos ohjaajaa tarvitaan.

4H-järjestön idea työllistää nuoria on arvokas. Yksi hyvä puoli on se, että yrittäjyys ei estä hakemasta töitä eli olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Kun 4H-yrittäjäksi voi päästä jo 13-vuotiaana, voi töihin päästä siinä iässä, jolloin esimerkiksi kesätöiden saaminen on vaikeaa.

Ella Tuikkasella on hieno käsityöläisidea, jonka jatkosta mahdollisesti kuulaan tulevaisuudessa. Myös paljon arkisemmat, mutta hyödylliset ideat kelpaavat. Työ voi olla nurmikon leikkaamista tai siivoamista, joiden vaativuutta ja tarpeellisuutta ei ole syytä vähätellä.

Nuoret 4H-yrittäjät antavat hyvän esimerkin muillekin siitä, että yrittäjyys on yksi vaihtoehto työllistyä. Myös aikuisena.

