Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Eija Pahkalan vastineet Risto Puolimatkan kommenttiin



Raution kylä on tunnustuksensa ja huomioinnin ansainnut Raution kylä on valittu hienosti omilla ansioillaan vuoden kyläksi Suomessa vuonna 2022. Valinnan perusteluissa on tuotu hyvin esiin rautiolaisten ansiot ja valinnasta voi olla aiheesta koko kaupunki ja alueemme ihmiset iloisia.