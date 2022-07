Guardia Nuevan kesäkonsertti tarjoaa monipuolisia musiikkielämyksiä Länsipuistossa tulevana lauantaina



Kyseessä on Guardia Nuevan juhlavuoden viides juhlakonsertti, jonka teemana on kesäiset sävelet ja merikaupunki. – On hienoa, että viides ja viimeinen juhlakonsertti päättyy kesäkonserttiin Länsipuistossa, toteaa Guardia Nuevan kapellimestari ja taiteellinen johtaja Raimo Vertainen.