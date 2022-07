Lukijan mielipide: En koe olevani ikäloppu 63-vuotiaana

Hei Anniina Norrena, kolumnisi hämmästytti minua. Olen 63-vuotias kuntapäättäjä ja aluevaltuuston jäsen. Kirjoituksestasi päätellen minun pitäisi pikaisesti päätyä uurnaan tai perinteisesti maahan. Tai vähintäänkin sinne Espanjaan, jonne kehotit meitä iäkkäämpiä lähtemään.

No Espanjaan en aio lähteä, vaan aion sinnitellä ja olla mukana päätöksenteossa siihen asti, kunnes äänestäjät toisin päättävät. Toholammilta pääsi aluevaltuustoon kansanedustaja Mika Lintilä, parhaassa iässä oleva mies, enkä minäkään vielä 63-vuotiaana koe olevani vielä ikäloppu. Toholammin valtuustossa ja kunnanhallituksessa istuvana olen mielestäsi varmaankin täysin tieni päässä.

Tiedätkö, mikä on todellinen ongelma? Nuoria emme saa mukaan ehdokkaiksi vaalien alla. Minulla on kolme nuorta aikuista lasta, eikä ketään heistä suuremmin politiikka kiinnosta. Toivon silti todella, että kirjoituksesi saavuttaa nuorisoa ja saa heidät innostumaan lähtemään mukaan polittiseen päätöksentekoon.

Henkilökohtaisesti en suvaitse minkäänlaista ikärasismia. Me demareissa haluamme, että kaikenikäiset pysyvät mukana päätöksenteossa. Nuoret tuovat uusia tuulia, uusia ideoita, me vähän jo elämää enemmän nähneet tuomme kokemusta.

Niin muuten, tuli vain mieleeni, että miten ikä on haitannut Sauli Niinistöä tehtävässään? Hyvin on tehtävän hoitanut iästään huolimatta. Sinulla on oikeus mielipiteeseen ja niin myös minulla.

Terveisin,