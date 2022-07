Bensan hinta hidastaa veneilyä – Uusia harrastajia on kuitenkin tullut, katso video purjehtijakaksikosta



Next

Meira Ylitalo kertoo, että on aloittanut veneilyn viime kesänä.

Meira Ylitalo kertoo, että on aloittanut veneilyn viime kesänä.

Veneilykesää on vietetty jo hyvän aikaa. Onkin aika kurkistaa siihen, miten se on mennyt. Tänä kesänä monia on puhuttanut bensan hinnan nousu, joka vaikuttaa myös olennaisesti veneilyyn.