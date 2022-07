Neljäs koronarokote tuo tungoksen rokotuspisteille – Rokotettavia on paljon, rokottavaa henkilökuntaa vähän: "Voi olla, että on pitkiäkin ruuhkia"

Soite on varautunut neljänsiin koronarokotuksiin 1. elokuuta lähtien. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) uuden linjauksen mukaan neljännen koronarokotuksen saajia laajennetaan elokuun alussa yli 60-vuotiaisiin sekä yli 12-vuotiaisiin riskiryhmäläisiin.

Soiten tartuntatautihoitaja Kirsi Korkeakangas kertoo, että ainakin Kokkolassa rokotukseen tulevien kannattaa varautua ruuhkaan.

– Rokotuksen laajenevat nyt aika isolle ryhmälle, eikä meillä ole tällä hetkellä samanlaista henkilökuntamäärää rokottamassa kuin rokotekeskuksen aikana oli. Emme pysty rokottamaan samanlaista massaa kuin aiemmin, Korkeakangas toteaa.

– Rokotepistekin on pienempi. Voi olla, että on pitkiäkin ruuhkia, hän jatkaa.

Kokkolan ja Perhonjokilaakson rokotekeskukset lakkautettiin heinäkuun alussa. Kokkolassa rokotuksen saa vain Mariankadun rokotuspisteestä. Soite rokottaa myös Teerijärven terveysasemalla, Tunkkarin rokotuspisteessä Vetelissä, Kannuksen seurakuntakeskuksessa, Toholammin seurakuntakodilla ja Perhon terveyskeskuksessa.

Kokkolassa käydään rokotettavana myös muista Soiten kunnista, joten asiakasmäärä on mittava. Tammikuussa, kun kolmas koronarokote vapautui Soiten alueella kaikille 18-59-vuotiaille, Kokkolassa kävi rokotettavana yhden päivän aikana yli tuhat ihmistä.

Neljänteen koronarokotukseen pääsee niin ajanvarauksen kuin walk inin kautta. Korkeakangas kertoo, että aikoja on varattu tällä hetkellä jonkin verran ennakkoon. Ajanvarauksella varmistaa sen, että rokotteen saa taatusti. Walk in -periaatteella voi jäädä nuolemaan näppejään, jos on paljon ruuhkaa.

Kallion alueellakin on luvassa rokoteruuhkaa. Ruuhka painottuu Ylivieskaan, missä on eniten rokotettavia.

– Keskitämme rokotukset viikolle 33 eli 14. elokuuta alkavalle viikolle. Meillä on sitä ennen työntekijöitä lomalla vielä aika paljon, joten emme pysty aloittamaan rokotuksia aiemmin, hoitotyön johtaja Heidi Laitila kertoo.

Viikoilla 31 ja 32 ei järjestetä rokotuksia ollenkaan.

Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa koronarokotukset annetaan neuvolassa.

Fakta Muista nämä rokotukseen mennessä Varaa aina ennakkoon tai hyödynnä walk in -rokotuspäiviä. Varaudu ruuhkaan, jos et ole varannut aikaa. Tule rokotukseen vain terveenä. Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi. Pukeudu siten, että olkavarsi paljastuu helposti. Varaudu jäämään rokotuspisteelle 15 minuutin ajaksi rokottamisen jälkeen.

– Ylivieskassa rokotukset on siirretty takaisin seurakuntakoti Mariaan. Ne olivat välillä neuvolassa, kun oli hiljaisempaa, Laitila mainitsee.

Kallion alueella koronarokotukseen mennään ainoastaan walk in -periaatteella. Lapsille on varattava aika ennakkoon.

Kalajoella aloitetaan neljänsien koronarokotusten antaminen uusille ryhmille huomenna torstaina Kalajoen terveyskeskuksessa. Rokotettavaksi pääsee walk in -päivinä myös ajanvarauksella.

– Rokotusaikoja on varattu paljon ja odotettavasti on ruuhkaa alkuun, rokotusjärjestelyistä vastaava Outi Kalliokoski mainitsee.

Korkeakangas on ilahtunut siitä, että neljännetkin koronarokotteet kiinnostavat kuntalaisia. Niitä, joilla ei ole vielä ensimmäistäkään, kuitenkin riittää edelleen. Kesän aika ensimmäisen rokotteen ottajat ovat vain yksittäisiä tapauksia. Korkeakangas kertoo, ettei heille kantaudu tietoa siitä, mikä saa ihmiset heräämään vasta nyt.

– Esimerkiksi ulkomaille lähteminen voi olla yksi syy. Kaikkiin maihin ei pääse, jos rokotuksia ei ole. Syy voi olla myös opiskeluun tai työhön liittyvä, hän arvioi.

Vaikka uusia rokotettavia on vain vähän, Korkeakangas muistuttaa, että sekin on eteenpäin.

– Jokainen, joka tulee ensimmäiselle rokotteelle, on iloinen asia. On hyvä, että rokotteita otetaan, hän toteaa.

Viidensiä koronarokotteitakin on jaossa, mutta vain voimakkaasti immuunipuutoksisille 12 vuotta täyttäneille. Heitä on Suomessa on THL:n arvioiden mukaan noin 10 000 - 30 000. Immuunivastetta heikentää joko sairaus, lääkitys tai synnynnäinen puutos.

THL:n mukaan tutkimukset ovat osoittaneet aiemmin, että tehosteannokset parantavat rokotevastetta immuunipuutteisilla ihmisillä.

