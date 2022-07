Lohtajan kirkkomusiikkijuhlilla saa laulaa – Club for Fiven Haapaniemi:"Yhdessä laulaminen on sellaista perinnettä, mikä on ollut tauolla. Tämä on myöskin sielunhoitoa."



Juhani Lamminmäki ja Marita Kaakinen ovat kiitollisia siitä, että nyt saa taas kokoontua laulamaan yhdessä. Sami Nurmi

– Meillä on teemana nyt "Saa laulaa", kun korona-aikana ei pahemmin saanut, summaa Lohtajan kirkkomusiikkijuhlien taiteellinen johtaja Juhani Lamminmäki. Myös toiminnanjohtaja Marita Kaakinen kuvailee ohjelmakokonaisuutta laulunläheiseksi.