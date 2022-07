Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Haapajärvi

Haapajärven terveyskeskuksen pihamaalla myllätään maata ja rakennetaan uutta. Huhtikuussa alkaneen hankkeen tarkoituksena on rakentaa terveyskeskuksen sisäilmaongelmista kärsiville toiminnoille korvaavat tilat.

– Rakennukselle on tehty kuntotutkimuksia, ja ongelmat ovat niin moninaisia, että tämän rakennuksen vanhimpien osien saneeraaminen ei ole taloudellisesti järkevää, Haapajärven kaupungin tekninen johtaja Jouni Laajala taustoittaa.

Lisäksi käyttäjien palautteen perusteella on käynyt ilmi, etteivät rakennuksen tilat enää taivu nykypäivän tarpeisiin.

– Esimerkiksi vuodeosastolla pitäisi olla jokaisessa huoneessa omat wc-tilat. Nyt kaksi huonetta on jakanut saman vessan, Laajala huomauttaa.

Uusiin tiloihin tulee muun muassa hybridiosasto, arviointiyksikkö, kotisairaala, dialyysi ja kotihoito.

– Rakennettavat tilat tulevat sijoittumaan Isokadun puolelle vuonna 2007 rakennetun laajennuksen päätyyn. Pääsisäänkäynti tulee uuden ja nykyisen rakennuksen väliin rakennettavaan nivelosaan.

Rakennuksen vanhimmat -70 ja 80-luvuilla rakennetut osat jäävät toistaiseksi paikoilleen, sillä yläkerrassa toimii edelleen hammashoito ja työterveys.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Uuden suunnittelussa on otettu huomioon, että kyseiset osat ovat elinkaarensa lopulla, mutta lähivuosina kuitenkin katsotaan mitä niille tehdään, Laajala sanoo.

Korvaavien tilojen rakennuttajana toimii Haapajärven kaupunki, pääurakoitsijana kajaanilainen Sakela Rakennus Oy.

– Työmaa etenee aikataulun mukaisesti, valvoja Martti Pihlajamaa ja vastaava työnjohtaja Juha Häkkinen tunnustavat.

Huhtikuun alussa alkanut rakennusurakka kestää noin 15 kuukautta. Valmista odotetaan olevan siis kesäkuun 2023 loppupuolella.

– Nyt tehdään perustustöitä ja valuja. Perustuksista on tehtynä reilusti yli puolet. Ensi viikolla alkaa sisäpuolen täytöt ja parin viikon päästä elementtiasennukset, Häkkinen listaa.

Rakennushankkeen LVI-puolesta vastaa Are Oy Kokkolasta ja sähköasennuksista Haapa-Sähkö Oy Haapajärveltä.

– Sähköpuolella on jo tehty maan alle maadoitukset ja kaapeloinnit, sähköurakoinnista vastuun ottanut Jorma Miettunen kertoo.

Loka-marraskuussa rakennuksessa pitäisi olla vesikatto päällä ja vuoden vaihteen jälkeen lämmöt.

– Parhaat rakennuksen kuivatusajankohdat ovat keväällä – tällä rytmillä pitäisikin rakentaa aina Miettunen ja LVI-puolesta vastaava Timo Pirkkala tuumivat.

Tällä hetkellä rakentamisessa on kiinni kahdeksan henkilöä, LVI:n parissa tarvittaessa yksi ja sähköpuolella 1–2 työntekijää. Maanrakennus Lappalainen on hoitanut työmaan kaivuutyöt ja Kuljetuspalvelu Jari Siekkinen maa-ainekset ja kuljetukset.

– Alkuvuodesta ja keväästä koittaa urakan kiivain vaihe, silloin paikalla on arviolta noin 30 henkeä, Laajala arvioi.

Reilun 2000 neliön rakennuksen pääsuunnittelija on Kimmo Heikkilä Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:stä. LVIA-suunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto JJMC Oy Oulaisista ja sähkösuunnittelusta AH-Talotekniikka Oy. Sprinklerisuunnittelusta ja sen toteutuksesta on vastannut Putcon Oy.

Urakoitsijat toteavat, että rakennusprojektin monet tarvikehankinnat, kuten elementti- ja kuparihankinnat, saatiin tehtyä ennen voimakasta hintojen nousua.

– Kaikkea ei saada laskennalliseen hintaan, mutta urakan ajankohta vuodenvaihteessa oli tilaajan kannalta hyvä, rakennuttaja ja rakentajat aprikoivat.

Suunnitteluvaiheessa lasketun tavoitehinta-arvion pohjalta hankkeen kustannus oli vajaa 4,8 miljoonaa euroa.

– Urakkakilpailutusten jälkeen urakoihin tulee uppoamaan noin 5,6 miljoonaa euroa, minkä lisäksi on joitain tilaajan ja käyttäjän erillishankintoja.

Erillisenä projektina Haapajärven kaupunki rakennuttaa toimisto- ja työtilat Selänteen terapiayksikön käyttöön. Reilun 300 neliön tilat ovat erillään terveyskeskuksesta Karjakujan suunnalla.

Tilat on suunnitellut Varjakka Oy ja hankeen kvr-urakoitsijana toimii Talomyynti Huhtala Oy.