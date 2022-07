Pääkirjoitus: Kälviällä on sotkettu ja rikottu paikkoja, mutta meno on onneksi vielä kaukana menneistä vuosikymmenistä – Motivoivan tekemisen löytäminen on parhaita keinoja ilkivallan kitkemiseen

Kälviän katukuvaan mahtuu nyt vain yksi puheenaihe: miksi lapset ja nuoret sotkevat ja rikkovat paikkoja kylän keskustassa?

Keskipohjanmaa kävi torstaina katsomassa, miltä Kälviällä näyttää muutaman ilkivallantäyteisen viikonlopun jäljiltä. Jälkiä oli. Helluntaiseurakunnan rukoushuoneen seinää oli töhritty spraymaalilla, minkä seurakunta-aktiivit tulkitsivat suurille ikäluokille tyypillisesti "nuorten logoksi, josta ei saa selvää". Katolla oli myös rikottuja putkia. Lisäksi S-marketin seinää oli sotkettu ja Kälviän Maanpuolustusmuseon terassirakenteita rikottu. Entiseltä terveysasemalta oli levitelty irtaimistoa pitkin kylää. Aiemmin Kirkonkylän koululla on poltettu jätekatoksia.

Tällä viikolla Kälviän tapahtumista on kirjattu ainakin kaksi rikosilmoitusta. Poliisi on hyvin tietoinen etenkin entisellä terveysasemalla tapahtuvasta levottomasta liikehdinnästä. Kyseessä on purkutuomion saanut kiinteistö, jollaisesta tulee helposti kokoontumispaikka. Vastaavanlaista rappiomagnetismia oli aiemmin niin sanotulla Kumitalolla, aavemaisella ja hylätyllä puurakennuksella junaradan vieressä, sekä Kälviän rautatieasemalla, josta poistettiin miehitys vuonna 1985.

Eräiden tulkintojen mukaan ilkivalta on vähentynyt Suomessa vuosikymmenien takaisesta. Lasten ja nuorten paha olo on sen sijaan lisääntynyt. Korona-aika kuritti erityisesti niitä, joilla oli jo aiemmin isoja vaikeuksia.

Ehkä paineita puretaan nyt, kun kokoontumisrajoituksista on luovuttu.

Ilkivalta voi olla merkki siitä, että tekijällä ole mitään muuta tekemistä. Elämässä voi olla hyvän harrastuksen ja intohimon mentävä aukko. Lisäksi kaveripiirillä ja kodilla on merkitystä siihen, miten nuori käyttäytyy. Kuten Kälviällä torstaina todettiin; "ei tarvita kuin yksi älypää, joka repii jotain seinästä irti, muut seuraavat perässä".

Kun ilkivallasta puhutaan, on hyvä muistaa mittasuhteet. Etenkin vuonna 2007 silloisen Kälviän kunnan kehitystä haittasi jatkuva paikkojen ja irtaimiston vandalisointi. Kukkaistutuksista luovuttiin kokonaan, koska istutukset käytiin repimässä pois. Siksi esimerkiksi Kälviän ainoan liikenneympyrän keskuskumpu oli kukaton. Penkitkään eivät pärjänneet katukuvassa. Kaiken huipennus oli se, kun betonijaloillakin varustetut puistonpenkit poltettiin nuotiossa keskellä kylää. Koulun liikennemerkkejä löytyi vapaa-ajantalon katolta, vesikouruista oli revitty lämmityskaapelit.

Kyseessä oli yksittäinen aalto, jonka jälkeen on ollut rauhallisempaa. Silloisista ilkivallan tekijöistä moni on nykyään kunnollisia aikuisia ja vanhempia, joiden vuoro on nyt tuomita viattomista päähänpistoista sikiävä pahanteko.

Kanta-Kokkolassa tunnetuin ilkivallan kohde on Kauppatorin laidalla seisova Kalahalli, jonka seinien sotkemisesta ja jälkien siivoamisesta tulee tasaisesti kuluja kaupungille. Sekä Kälviällä että Kalahallin ympäristössä menoa yritetään hillitä tallentavalla kameravalvonnalla. Myös vartiointikierroksia on tehostettu.

Valvonnalle on tarvetta etenkin tähän aikaan vuodesta, kun illat ovat lämpimiä ja samaan aikaan hämärtyviä.

Paras keino ilkivallan kitkemiseen on kuitenkin ikäluokkien ohjaaminen motivoivan tekemisen pariin. Kun elämään mahtuu tekemistä ja tavoitteellisuutta, ei huomiota tarvitse hakea kaveripiirille temppuilemalla.

