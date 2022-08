TV-viikon valinta: Haamu menneisyydestä pakottaa katsojan mahdollisen tappajan kenkiin

★★★★

Haamu menneisyydestä.

Ohjaus Niall MacCormick, 2020.

Yle TV1 ke 10.8. klo 22.00/Areena

Lähes sadan tv-roolin Russell Tovey, 40, on ainoa nykynäyttelijä, joka tunnetaan korvistaan – tietysti osaamisen lisäksi. Se edellinen oli Clark Gable. Hän tosin yritti leikkauksella korjata ulokkeensa vähemmän huomiota herättäviksi. Tovey on ylpeä korvistaan. Kuvaaja Ben Wheeler tekee parhaansa, että näyttelijän korvat korostuvat siluettinakin taustaa vasten Ylen mysteerisarjan tunnelmallisessa iltahämärässä.

Haamu menneisyydestä (The Sister/Because the Night) pakottaa katsojan syyllisyyttä tuntevan päähenkilön, mahdollisen tappajan kenkiin. Mitä Eliselle (Simone Ashley) metsässä sitten tapahtuikin uudenvuodenyönä 2010, sitä Nathan katuu. Syyllisyys kalvaa itsetuhoisuuteen saakka, kunnes vuonna 2013 mies kohtaa kadonneen Elisen sisaren Hollyn (Amrita Acharia) ja rakastuu. Parilla menee hyvin seitsemän vuotta. Sitten Nathanin kanssa kohtalonyönä metsässä ollut Bob (Bertie Carvel) kolkuttaa ovelle. Rähjääntynyt Bob tutkii kiisteltyä EVP-ilmiötä, sähkölaitteista kuuluvia selittämättömiä ääniä. Nyt hän on kuullut Elisen äänen sanovan, että tämä onkin elossa.

Yliluonnolliset mysteerit ovat tv-sarjoista vaativimpia. Keittiörealismia osaa tuottaa kuka tahansa. Mutta miten saada ylitettyä katsojan epäusko, kun kyse on asioista, joita sen enempää tiede kuin arkijärki ei tunnusta? Haamu menneisyydestä ottaa hahmoissa ja vuoropuheissa yleisön epäilyt huomioon. Roolihahmot tuomitsevat yliluonnollisen huuhaaksi ainakin aluksi. Kutkuttavasti sarja leikkii myös mahdollisuudella, ettei Elise ehkä olekaan kummitus, vaan elossa ja valmiina kostamaan.

Eri vuosikymmenillä poimuileva sarja vihjaa ja pidättelee juuri sopivasti. Se peittelee jälkiään kuin Nathan ja Bob näiden yrittäessä saada epäilykset pois itsestään. Neliosaisen sarjan puolivälissäkään ei katsoja vielä tiedä, mikä on totta, mikä kuviteltua. Tai edes sitä, mihin Elise kuoli. Jos kuoli.