Alueellisen PPE-Köökki Oy:n toimitusjohtaja on valittu – Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteiset ateria- ja puhtauspalveluyhtiöt saivat johtajat



Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja kuntien yhdessä perustettaviin ateria- ja puhtauspalvelujen in house -yhtiöihin on valittu toimitusjohtajat. Hyvinvointialueen eteläisen in house -yhtiön PPE-Köökki Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Eija Kangasoja.