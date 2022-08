Kino-Keskipohjanmaan vlogivieraina Kokkolan Kinojuhlien ohjelmavastaavat Juho Kuosmanen, Anu Silfverberg ja Marjo Pipinen – Ensi-ilta-arviossa lätkäjätkäkohtalo Laitapuolen hyökkääjä

Kokkolan Kinojuhlien vastuulliset ovat tämän viikon Kino-Keskipohjanmaan vieraana. Verkossa ja näköislehdessä ilmestyvässä videoblogissa festivaalien taiteellinen johtaja ja perustajajäsen Juho Kuosmanen, kuraattori Marjo Pipinen ja omien sanojensa mukaan ”mukana tässä” oleva Anu Silfverberg kertovat Kinojuhlien tämänvuotisesta teemasta ja ohjelmistovalinnoista. Vastuukolmikko nostaa elokuvajuhlien noin kolmenkymmenen tapahtuman joukosta esiin omat suosikkinsa. Juho Kuosmanen iloitsee, että ”kerrankin on sellainen festarivuosi, että on jotain mitä en ole nähnyt”. Vlogissa sivutaan myös muita Suomessa alkavia filmijuhlia. Syksyllä kaikki on toisin!

Laitapuolen hyökkääjä. Ohjaus Aleksi Mäkelä. Käsikirjoitus Mikko Kouki, Petja Lähde. Kuvaus Pini Hellstedt. 98 min. K16. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★

Mistä tietää, että mies on pohjalla? Siitä kun se on suihkusta tullessaan yhtä pahannäköinen kuin sinne mennessään. Aleksi Mäkelän elokuvassa Jarna – jääkiekkoilija Marko Jantusen lempinimi – käy pohjalla. Niin pohjalla, että siitä voi tie olla vain ylöspäin.

Oikea Marko Jantunen, s. 1971, sai nuorena menestystä SM-liigassa ja Ruotsissa pelatessaan. NHL-haavekin toteutui, mutta enimmäkseen farmijoukkueessa. Jantusen urheilusaavutusten lista on vaikuttava, kuten on yksityiselämän pohjakosketustenkin. 2000-luvulla, kun mies oli kolmekymppinen, hänestä tuli alkoholisti. Alamäki vei peliuran sivuraiteille ja Jantusen rattijuopumukseen sekä huumausaineiden käyttörikoksiin. Avioliitto purkautui. Syöksykierre katkesi vasta seitsemän vuotta sitten – katkaisuhoidossa.

Viinan viemää. Fiktion vapaudella tehty kiekkoilijaelämäkerta näyttää miehen, joka sukeltaa pintaan pohjan kautta. SOLAR FILMS/LAURA MAINIEMI

Laitapuolen hyökkääjä on ohjaaja Aleksi Mäkelän onnistunein elokuva kymmeneen vuoteen. Kuten Kaappari (2013), filmi toimii yksinkertaisilla hyveillä ja keskittyy näyttelijän pääosasuoritukseen. Shokkiavaus huumevelkojen perinnästä – toivottavasti liioiteltu – saa odottamaan tuttua, kotimaista sosiaalipornoa. Onneksi kerronta avartuu kokovartalokuvaksi toivottomaksi luullusta tapauksesta. Pini Hellstedtin kuvaus ei hellitä hetkeksikään valitusta tiukasta linjasta.

Jarnaa esittävä Severi Saarinen on nähty enimmäkseen tv-sarjoissa, ei niinkään usein elokuvissa. Hän tarttuu ensimmäiseen päärooliinsa kynsin, hampain ja orvaskesin. Päähenkilö täyttää filmin jokaisen kuvan. Näyttelijä rakentaa ääripäistä ja kärjistyksistä täyden ihmisen hakematta hahmolle sympatiaa, vastenmielisiä piirteitä peittelemättä.

Roolin myötä Laitapuolen hyökkääjästä tulee jotain enemmän kuin se tavallinen tarina – paljon onnettomammin päättyviä kertomuksiahan meillä urheilumaailmassa riittää – tai päihdetyöfirman mainos. Severi Saarinen on kuluvan vuoden varteenotettava Jussi-palkintoehdokas.

Mikko Koukin ja Petja Lähteen käsikirjoituksessakin on ideaa. Putkakuvitelma loppuun ajetun lätkäjätkän hautajaisista sekä Jarnaa seuraavan sisäisen lapsen syyttävät silmät ovat toimivia ratkaisuja. Katariina Havukainen tekee ylvään roolin paljon kestäneenä vaimona. Jorma Tommilan koominen soolo, kovan jengipomon vääntäytyessä japanilaisauton pelkääjän paikalle, pitäisi sekin palkita jollakin.