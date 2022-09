Pääkirjoitus: Rokotukset jatkuvat, ohjeet uudistuvat – Viestinnällä on edelleen iso merkitys

Koronarokotukset suomalaisille jatkuvat ja uusia ohjeistuksiakin saadaan. Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee tänä syksynä uutta koronarokotusta kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmiin kuuluville. Erona aiempaan on se, että enää ei lasketa aiempien rokotusten määrää tai onko sairastanut koronan. Tehosterokotetta suositellaan kaikissa tapauksissa. Sen voi ottaa syksyllä, kun edellisestä rokotuksesta tai taudin mahdollisesta sairastamisesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Parhaillaan on meneillään esimerkiksi 60 vuotta täyttäneiden neljäs rokotuskierros muun muassa Soitessa ja Kalliossa. THL:n aiemmin antamat suositukset ovat siis edelleen voimassa. Perusterveille 18–59-vuotiaille tarjottava rokotussarja on kolme annosta sekä 60–64-vuotiaille neljä annosta. Näitä suosituksia THL:n uusin linjaus ei ole muuttamassa. THL:n mukaan tehosteannos voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti antaa myös muille yli 18-vuotiaille erityisistä syistä yksilöllisen harkinnan ja riskiarvion perusteella esimerkiksi työkomennuksen tai matkan kohdemaan vaatimusten vuoksi.

Tutkimustiedon mukaan perusterveillä työikäisillä aikuisilla vähintään kaksi rokoteannosta ja sairastettu tauti tai kolme rokoteannosta antavat suojan vakavaa tautia vastaan ainakin yhdeksäksi kuukaudeksi. THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan suoja pysyy tämän ajan lähes samalla tasolla kuin rokottamisen jälkeen.

Sairaanhoitopiireillä on vaativa tehtävä toteuttaa rokotusohjelmaa ja pysyä perässä myös THL:n suosituksista. Viestinnällä on tässä iso rooli. Jokainen haluaa tietää, mitä juuri minun ja oman läheiseni pitää tehdä, minne mennä ja milloin. Viranomaiset ovat suoriutuneet kahden ja puolen vuoden korona-ajasta jopa hämmästyttävän hyvin, kun ottaa huomioon, miten poikkeuksellinen tilanne on ollut.

