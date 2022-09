Kruunupyyn Kokoomuksen puheenjohtaja Henrik Huhdan mielipide: Vaadimme vastauksia Kruunupyyn sote-palveluiden järjestämisestä

Nyt on vain 80 työpäivää aikaa siihen, kun Pohjanmaan hyvinvointialue ottaa vastuun Kruunupyyn terveys- ja hoivapalveluista. Vaadimme Pohjanmaan hyvinvointialueelta vastauksia, mitä on sovittu Kruunupyyn osalta.

Mitä palveluja saamme – ja mistä – 31.12.2022 jälkeen?

Missä on yhteispäivystyksemme varsinaisen työajan jälkeen? Miten käy terveyskeskustemme? Mistä ambulanssimme tulee? Missä laboratoriokokeet otetaan? Missä röntgenkuvauksemme ja muut tukipalvelumme? Missä hoidetaan vanhuksemme, jotka eivät itse voi valita? Mistä saamme palvelumme öisin ja viikonloppuisin?

Mitä meille jää nykyisistä Soiten palveluista?

Viisi vuotta meille on luvattu sopimusta, joka varmistaisi Kruunupyylle nykyisiä vastaavat palvelut Soitelta. Kruunupyyläisillä on oikeus saada tietää, mitä on tulossa, jotta he voivat järjestää oman elämänsä tulevan palvelutarjonnan mukaan.

Nyt olisi viimeinkin syytä kertoa, mitä meille on tarjolla.

Henrik Huhta

Kokoomus Kruunupyy