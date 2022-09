Pohjois-Pohjanmaan Keskustan jäsenvaalin äänestys alkoi – Jokilaaksojen alueelta puolueen kansanedustajaehdokkaiksi pyrkii yhdeksän henkilöä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustan jäsenvaalin äänestys alkoi perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Jäsenvaalissa Keskustan jäsenet pääsevät vaikuttamaan siihen, keitä puolue asettaa Pohjois-Pohjanmaalla ehdolle kevään 2023 eduskuntavaaleihin.

Jäsenvaalissa ehdokkaita on 29, joista yhdeksän on Jokilaaksojen alueelta. Vaalissa äänestetään kolmea eri ehdokasta.

Äänestyspisteitä on avoinna alueen kunnissa erilaisilla aikatauluilla viikonvaihteen aikana. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina. Silloin voi äänestää vain sen kunnan alueella, missä on jäsenenä.

Ehdokkaiden saamat äänimäärät julkistetaan sunnuntai-iltana, kuntakohtaiset erittelyt myöhemmin ensi viikolla.