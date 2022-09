Lukijan mielipidekirjoitus: Kuuma rappukäytävä on ympäristörikos – Huonelämpötilojen laskeminen hyvä aloittaa nyt

Täysin selvältä näyttää, että tulevana talvena koko Suomi säästää energia. Kustannusten säästön ohella siihen ajaa yhteinen tarve varmistaa energia riittävyys.

Näillä leveysasteilla rakennusten lämmitys on keskeinen muuttuja yhtälössä. Tulevana talvena niin Suomessa kuin lähes koko Euroopassa totutellaan viileämpiin lämpötiloihin sekä kodeissa ja työpaikoilla että julkisissa tiloissa.

Asiassa on tutkitusti positiivinenkin puoli. Muutaman asteen viileämmät lämpötilat tekevät useimmille meistä hyvää. Totuttelua ne kuitenkin vaativat.

Kannattaa ottaa mallia uimarista, joka aikoo pulahtaa läpi talven aamuisin luonnonveteen. Sellaista kokeilleet tietävät, että salaisuus on aloittaa päivittäinen aamu-uinti jo silloin, kun vedet vielä ovat suht lämpimiä. Vasta ensilumen jälkeen aloittaminen on vaikeampaa.

Tiedämme, mitä edessä on, joten viileämpään huonelämpötilaan olisi järkevää totutella jo näin lämmityskauden alusta. Sopivana alkusysäyksenä toimisi Suomen hallituksen selkeä ja painokas suositus toimia niin.

Nykysääntöjen mukaan asuintiloissa on oltava vähintään 18 astetta niin sanotulla oleskeluvyöhykkeellä, mutta seinien vierustoilla saa olla viileämpääkin. Taloyhtiöiden tulee siis keskuslämmityksen lämmöntuottoa laskiessaan huolehtia, ettei tuo rajalämpötila alitu. Vapaaehtoisestihan kerrostalojen asukkaat voivat sitten säätää lämmitystä ja pattereitaan hieman pienemmällekin, siinä missä pientalojenkin asukkaat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jos sää on pukeutumiskysymys, sitä on myös sisälämpötila. Tosin esimerkiksi märkätilojen lämpötilan laskun suhteen on syytä pitää tietty varovaisuus, jotta tilat edelleen kuivavat asianmukaisesti.

Hyvin kriittisesti on syytä miettiä apu-, läpikulku ja varastotilojen korkeiden lämpötilojen tarkoituksenmukaisuutta. Kuuma rappukäytävä on ympäristörikos.

Oleellisinta on mielestäni nyt ymmärtää kaksi asiaa.

Ensinnäkin raju paine säästää energiaa tulevana talvena on käytännössä jo tosiasiana varma. Emme voita mitään sillä, että vetkuttelemme toden teolla säästämistä muutamalla kuukaudella. Päinvastoin – miellyttävämpää on säästää rahaa, aloittaa ajoissa ja antaa samalla itselleen enemmän aikaa tottua. Ihminen nimittäin kyllä tottuu. Olen esimerkiksi vuosien mittaan huomannut, että muutaman päivän syysveneilyn ja viileässä nukkumisen jälkeen oma koti tuntuu parin päivän ajan epämiellyttävänkin kuumalle.

Toiseksi on tärkeää ymmärtää, että tuleva talvi tuskin jää poikkeukseksi. Tietoisesta energiansäästöstä pakkaskausina on tulossa uusi normaali. Siihen ajaa energian korkeamman hintatason jatkumisen ja rajallisen saatavuuden lisäksi myös jyrkästi kasvava ilmastopaine.

Tällaiset puheet eivät ehkä tunnu mukavilta ja saattavat jopa ärsyttää. Pragmaattisesti katsoen kehityskulut näyttävät kuitenkin aika selviltä. Mielestäni tosiasiat kannattaa tunnustaa.

Taloudellisessa mielessä on sekä järkevää että tärkeää pyrkiä kaikki yhdessä ennakoimalla loiventamaan energian hinnan nousua tulevana talvena. Tällä hetkellä se on koko Euroopan mittakaavassa myös järkevää turvallisuuspolitiikkaa.

Suomalaiset ottavat suosituksetkin tosissa, jos ne ovat tarpeeksi selviä ja konkreettisia. Uusia lakeja kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen ei vaadi. Eikä niitä tuosta vaan tähän hätään saataisikaan – tällaisessa kirjaimellisesti ihmisten iholle tulevassa asiassa.

Timo Metsola

hallituksen puheenjohtaja

Vuokraturva