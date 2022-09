Pääkirjoitus: Vanhusten hoiva on ratkaistava – Hallituksen ja opposition kiistely ei siinä auta

Hoitajamitoitus on iso keskustelunaihe. Lähtökohtana oli, että vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa pitäisi olla ensi huhtikuussa seitsemän hoitajaa kymmentä asukasta kohden. Tämä osoittautui kuitenkin mahdottomaksi, kun hoitajapula pahenee pahenemistaan. Tavoitteen saavuttamiseen olisi tarvittu 3400 hoitajaa lisää, mikä on tarpeellisuudestaan huolimatta epärealistista.

Nyt hallitus on päättänyt lykätä hoitajamitoituksen kiristämistä eli asiakkaan näkökulmasta parantamista. Peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi mitoituksen lykkäyksestä keskiviikkona hallituksen välikysymysvastauksessa. Mitoituksen voimaantuloa lykätään niin, että 1. huhtikuuta 2023 alkaen mitoitus on 0,65. Ensi vuoden joulukuussa mitoitus on 0,7. Tämän hetken luku on kuusi hoitajaa kymmentä asukasta kohden.

Oppositio on hyökännyt voimakkaasti hallitusta vastaan vanhustenhoidon ja terveyspalveluiden hoidosta. Hallitus siis vastasi keskiviikkona kaikkien oppositiopuolueiden, kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien, yhteiseen välikysymykseen. Opposition mielestä hoitajapula on päästetty entisestään syvenemään. Hallitusta on moitittu siitä, että se ei ole tehnyt mitään tilanteen parantamiseksi.

Välikysymykseen vastasi siis peruspalveluministeri. Hänen mukaansa moitteet siitä, että hallitus ei olisi tehnyt toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi, ovat perusteettomia. Lindén syyllisti myös palkkaneuvottelun osapuolia sanomalla, että hoitoalan työehtosopimusratkaisu on avainasemassa terveydenhuollon toimintakyvyn turvaamisessa. Sillä tuskin on vaikutusta siihen, että tavoite vanhusten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus ei onnistunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Nyt pitääkin käyttää paukut sen miettimiseen, miten koko asia tulevaisuudessa ratkaistaan. Vanhustenhoito on niin vakava ja tärkeä asia, että sitä ei saa uhrata vaalikamppailun alttarille.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.