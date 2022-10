Vili Ruuskan kommentti: Jotenkin niin keskipohjalainen tapahtuma

Halsuan lauantain pesäpallotapahtuma on keskipohjalaisen palloilun ja ylipäätään urheilun näköispatsas. Se on jotenkin niin keskipohjalainen tapahtuma – ja ehdottoman hyvällä tavalla.

Ensinnäkin kentälle Käpyhovin isoista (?) ovista raviradan poikki astelee Halsuan Toivon ja Veteli Pesiksen kasvattien joukkue, ei kummankaan paikkakunnan oma edustusjoukkue. Näiltä paikkakunnilta mennään ja on menty jo pitkään pelaaja kerrallaan parrasvaloihin. Syitä on monia: riittämätön pelaajapohja, taustaorganisaation kapeus, talousalueen koko...

Seuran pelaajapolku tarjoaa portaat tiettyyn pisteeseen asti, sitten hypätään muualle ottamaan viimeiset askeleet. Esimerkiksi 50 kilometrin päähän Vimpeliin, joka sopivasti onkin vastustajana näytösottelussa.

Malli on tuttu muualtakin keskipohjalaisesta urheilusta, monista lajeista ja useimmista seuroista. Keski-Pohjanmaa on kasvattajamaakunta. Siinä ei ole mitään hävettävää.

Minua viehättää suuresti se, että pelaajat aidosti haluavat pelata kasvattajaseuransa väreissä. Jotain se kertoo paitsi pelaajakasvatuksen laadusta ja merkityksellisyydestä, myös yhteisöistä ja tietynlaisesta juurevuudesta. Samoinhan se menee toisinpäinkin; omat pojat ja tytöt ovat aina omia poikia ja tyttöjä.

Keskipohjalaista, eikö totta?

Kotiseuturakkauden hullaannuttama toimittajakin tiedostaa nostalgian täyteisten tunnekuohujen keskellä, ettei infrastruktuuri Käpylässä ole ihan 2020-lukua. Ehkä hyvä niin, kenties tunnelmasta katoaisi jotain oleellista – keskipohjalaista. Uskon niin käyvän, jos maalaispitäjien arkkitehtuuriin kuuluvan urheilukentän puukatsomon korvaisi steriilillä, massiivisella rakennuskompleksilla.

Kun h-hetki lähestyy, kenttä lanataan ja lankuista sojottavat naulat lyödään paikoilleen. Talkoovoimin, rakkaudesta lajiin ja yhteisöön.

Sitten istutaan penkeille, ihaillaan ylpeinä omien osaamista. Ehkä vähän välillä taputetaan, maltillisesti kuitenkin. Ei missään nimessä ainakaan retostella valtavilla katsomoilla ja näyttävillä väliaikanumeroilla. Niille ei ole sijaa. Ollaan tyytyväisiä siihen, mitä on.

Keskipohjalaista tämäkin.

Tämänkaltaisille vanhoja hyviä aikoja ja omavaraisuutta kunnioittaville urheilutapahtumille on tilausta Keski-Pohjanmaalla. Näkeehän sen hiihdon maakuntaviestistäkin. Ei se nyt porskuta elämänsä kunnossa mutta ainakin sinnittelee kohtuullisen hyvävoimaisena megatapahtumien, muuttuvan urheilumaailman ja vapaa-ajasta käytävän kilpailun puristuksessa.

Valot on jo sammutettu – pysyvästi – monelta hiihtomajalta ennen meitä, mitä tulee maakuntaviestiin.

Yksi asia näitä vertailemiani tapahtumia kuitenkin erottaa. Maakuntaviestillä on pitkät perinteet, Halsuan pesäpallotapahtumalla ei.

Mitä ajan takaa? Sitä, että tyhjästä voi polkaista onnistuneen tapahtuman. Toisekseen isolta tuntuva ideakin on jalostettavissa kelpo konseptiksi. No, iso ja iso, mutta jotenkin sentapaisesti reagoin, kun reilu vuosi sitten kuulin ensimmäistä kertaa järjestettävästä All Stars -ottelusta. "Ettei nyt vain tehdä liian isoa numeroa itsestämme?"

Keskipohjalaiseen nöyrään tyyliin...

Heitän lopuksi pallon lähialueen seurojen puuhamiehille ja -naisille. Olisiko Halsuan pesäpallon kokoontumisajot toteutettavissa muuallakin ja muissa lajeissa?

Miten olisi Kokkolan ja Pietarsaaren futiskasvattien välinen ystävyysottelu? Entä hiihto- tai yleisurheiluseurojen miniolympialaiset? Jotain muuta spesiaalia?

Ainakin yksi innokas journalisti voisi ilmaantua uteliaisuudesta paikalle. Tuskin jäisi ainoaksi.

