Seurakuntapastori Martti T. Nykänen vastaus mielipidekirjoitukseen: Seurakuntaneuvoston päätös kappalaisen virantäytössä oli syrjintää – Millainen testi kappalaisten haastatteluissa oli käytössä liittyen hakijoiden raamattuopetukseen?

Vastauksena Heimo Fiskaalin mielipidekirjoitukseen Valitusprosessissa on vain häviäjiä. Heimo Fiskaali saattoi mielipidekirjoituksen julkisuuteen omalla nimellään. Se on arvostettava ja hyvä menettelytapa. Hänen kirjoituksensa ei anna aivan selvää kuvaa tapahtumista.

Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto syrji pastori Emilia Teerikangasta kappalaisen virantäytössä. Olen vahvasti tätä mieltä. Muodostin mielipiteeni lukemalla seurakuntaneuvoston pöytäkirjoja. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden myönteinen päätös Emilia Teerikankaan kirkollisvalitukseen oli täysin oikein!

Heimo Fiskaalin kirjoituksessa viitataan kahteen eri kappalaisviran täyttöprosessiin. Ensimmäinen alkoi 2018 ja päättyi tänä vuonna 6. kesäkuuta. Seurakunnan nettisivuilta voi lukea virantäytön kiemuroita.

Seurakuntaneuvoston ns. enemmistö teki usein asiaa käsiteltäessä vastaehdotuksen ja kaatoi äänestyksessä asian esittelijänä toimineen kirkkoherran tekemän päätösehdotuksen. Tämä ”enemmistö”, johon myös Heimo Fiskaali kuuluu, oli valmis viemään asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ettei Emilia Teerikankaan valitusta asiassaan olisi käsitelty. Vaalissa olivat vastakkain Teerikangas ja Johanna Björkholm-Kallio. Viimeksi mainittu valittiin.

”Enemmistön” äänin Teerikangasta ei valittu edes varalle. Valittu sai viran muualta ja otti sen vastaan. Näin seurakunta jäi ilman kappalaista siinä vaiheessa. Tähän virkaan valittiin lopulta nyt kesäkuussa pastori Petri Kasari. Valinta meni tuomiokapitulin päätettäväksi, koska seurakuntaneuvoston valinnassa äänet menivät tasan Kasarin ja Heikki Myllyniemen välillä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toinen kappalaisen valintaprosessi ei vielä ole maalissa. Hakijoita oli kokouspöytäkirjojen mukaan seitsemän, joista neljää haastateltiin. Vastakkain eivät siis olleet ainoastaan Emilia Teerikangas ja Heikki Myllyniemi.

Seurakuntaneuvosto valitsi kappalaisen virkaan Myllyniemen ja varalle pastori Terttu Laaksosen. Siitä päätöksestä Teerikangas valitti ja myös minä. Perusteena oli syrjintä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi päätöksensä 15.9.2022. Siinä hallinto-oikeus hyvin perustellen kumosi seurakuntaneuvoston päätökset 25.2.2021 ja 25.3.2021.

Millainen testi kappalaisten haastatteluissa oli käytössä liittyen hakijoiden raamattuopetukseen? Ihmettelen Heimo Fiskaalin lausuntoa: ”…arvioin hänen (Heikki Myllyniemen) opetuksensa pitäytyvän paremmin Jumalan Sanaan eli Raamattuun”. Tämän mukaan testi perustui kirjoittajan omaan arvioon. Kun näin tehdään, niin Raamatulla voi perustella mitä vain. Fiskaalin väite asettaa Emilia Teerikankaan Raamattuun pitäytymisen ja raamattuopetuksen epäilyttävään ja jopa kielteiseen valoon.

Kun toisen kasvot tuhrii, niin omat puhdistuu. Näin totesi eräs nuorten hengellinen laulu. Raamatulla ei kannata tässä, eikä missään muussakaan asiassa lyödä ketään! Pieni anekdootti: kappalaisen valinnassa oli silloin mukana myös raamatuntutkimuksesta (eksegetiikasta) väitöskirjan tehnyt hakija eli alan huippukoulutettu. Häntä ei valittu.

Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä yksi Jeesuksen opetuksen kiteytymä. Aseta itsesi Emilia Teerikankaan asemaan. Miltä sinusta tuntuisi, kun sinulle kerta toisensa jälkeen sanotaan: ”Kiitos, mutta kiitos ei! Et ole tervetullut tänne!”

Kokkolan suomalaisen seurakunnan haastavat pappisjärjestelyt eivät johdu ainoastaan näistä kappalaisen valintaprosesseista eivätkä missään tapauksessa ole Teerikankaan aiheuttamia. Itse olen ollut jo kolmen vuoden ajan osittain varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Kaksi seurakuntapastoria on pitkillä virkavapailla. Heikki Myllyniemi on palvellut seurakuntaa jo yli neljä vuotta ja aina vain kaksi kuukautta kerrallaan. Näin Heimo Fiskaali kirjoitti. Minun on vaikea uskoa seurakunnan toimineen tällä tavoin.

Seurakunnan päätöksistä täytyy olla mahdollisuus valittaa. Kun seurakunnan hallintoelimet toimivat lainvastaisesti, niin siitä pitää olla sekä näyttöä että pitää löytyä taho, joka asian ratkaisee.

Nyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa, että seurakuntaneuvoston menettelyä valita kappalaisen virkaan Myllyniemi, Teerikangas syrjäyttäen, on pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna kiellettynä syrjintänä. Siksi tuo valintapäätös on kumottu.

Martti T. Nykänen

seurakuntapastori

Kokkolan suomalainen seurakunta

Lue Keskipohjanmaan uutisia kappalaisvalinnasta:

Hallinto-oikeus kumosi Kokkolan seurakunnan kappalaisvalinnan – "Teerikankaan jättäminen valitsematta oli kiellettyä syrjintää", hallinto-oikeus perustelee päätöstään: Teerikangas itse on sekä helpottunut että surullinen

Emilia Teerikangas ei ota Kokkolan suomalaisen seurakunnan kappalaisen virkaa vastaan – Henkilövalinta oli kahden vuoden mutkikas ja kuluttava vääntö: "Prosessin jättämät traumat eivät hetkessä parane – koen, että nyt on aika parannella niitä haavoja"

Paikallinen seurakuntapastori ei kelvannut kappalaiseksi – Kokkolassa ihmetellään valintaa