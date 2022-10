Mikä tekee kodin? Tiikkajan perheelle sukutalo on turvasatama, jonne pääsee suojaan vesisateelta – Partasten koti on siellä, missä he milloinkin ovat



Marika Tiikkajan lapsuudenkoti on rakennettu suvun miesten voimin vuonna 1991. Nyt Marika ja Sami Tiikkajan perheen tyttäret Fiona, Mimosa, Nanna ja Neea edustavat talossa jo neljättä sukupolvea.